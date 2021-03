En su recorrida por la Provincia, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, junto al líder de Hacemos, Diego Kravetz, presentaron Hacemos en Quilmes, con el referente local Walter Di Giuseppe.

En el Club El Porvenir, se produjo el lanzamiento de Hacemos Quilmes, espacio peronista no kirchnerista que buscará dar el batacazo en las internas de Juntos por el Cambio.

En su alocución, Grindetti le dejó en claro a los presentes que “tienen que participar todos”.

“Abramos la cabeza, estemos juntos, la verdad es que se puede. Hay una gran oportunidad”, dijo.

Y al finalizar afirmó: “Depende de nosotros”.

Una estructura política que buscará darle pelea dentro de Juntos por el Cambio al molinismo.

La mesa política de Hacemos está Gustavo Filareti y Mario Scalisi, acompañando la presentación encabezada por Walter Di Giuseppe, el ex funcionario bonaerense Luis Filareti, el diputado provincial de la UCR Fernando Pérez, y el ex concejal quilmeño Obdulio D’Angello y el ex consejero escolar Danilo D’Angello, los miembros del GEN Quilmes Juan Jorge Villa junto ma Florencia Andrada, el ex titular de Defensa Civil Juan Mendizabal, Julieta Alonso, Pablo Cosentino, a Senadora de Juntos por el Cambio, Lorena Petrovich, la ex concejal Sandra Alice.

EL ACTO

Walter Di Giuseppe, inició el acto de lanzamiento y afirmó: “Estamos convencidos de que el cambio que queremos para nuestra ciudad es posible y que podemos hacerlo realidad, mirando para adelante juntos, entre los vecinos”; Sostuvo, además, la importancia del trabajo, la unión y la cercanía con la gente para el alcance de los objetivos destacando: “Lo importante que debemos entender es que juntos Hacemos Quilmes”.

Nestor Grindetti, por su parte, agregó: “Tenemos que estar cerca de la gente, eso implica escuchar y tener empatía, entender como está sufriendo pero fundamentalmente reunirnos y buscar soluciones para la gente”.

El intendente de Lanús, en relación al espacio, destacó que: “Tenemos la cabeza abierta a recibir a todos los que compartan nuestros valores e ideales” y también afirmó: “todos tienen que participar y tendrán garantizadas las internas”.

El jefe de gabinete lanusense, Diego Kravetz, se refirió a Hacemos y expresó: “Estamos trabajando en un espacio donde se respeten todas las identidades. Queremos que sea un lugar amplio donde se puedan desarrollar y demostrar que todas las ideas son tan importantes como la de los demás”. Además, otorgó ejemplares autografiados de su libro a: la comunidad India Kilme, representada por Gregory Sánchez; Willy Quiroga, Ciudadano Ilustre y fundador del grupo Vox Dei; y a los Combatientes de Malvinas, representados por Omar Sanchez.

Durante la jornada, Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quién no pudo hacerse presente en el lanzamiento, envío un vídeo saludando a los presentes, el cuál se transmitió a través de una pantalla gigante que también transmitió un material audiovisual institucional que se puede ver en las redes sociales.