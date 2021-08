El ex Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, realizó junto a Julian Amendolaggine, precandidato a Concejal de JUNTOS, un encuentro con vecinos y referentes locales: “yo apoyo a Julian porque no viene a quitar, viene a sumar”.



Julian Amendolaggine continúa con visitas de referentes nacionales de cara a las PASO. En esta oportunidad, quien visitó Berazategui fue el ex Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, en el que mantuvo un encuentro con vecinos, referentes y precandidatos locales en Hudson, para hablar de la importancia de la participación y la fiscalización en estas próximas elecciones.

“Es sumamente importante que los vecinos sigan sumándose a las charlas de fiscalización. Cuidar nuestros votos es la mejor manera de participación en las elecciones”, declaró Amendolaggine.

Luego del encuentro, Dietrich y Julian, junto a Valeria Bertoia mantuvieron una charla con empresarios de una línea de colectivos local, en la que se charló de las dificultades que tuvieron para transitar la pandemia y las restricciones.

Posteriormente, se trasladaron a la estación de trenes de Berazategui para dialogar con los vecinos y pasajeros junto a los precandidatos Zulma Vega y Marcos Biondo.

Finalmente, Dietrich felicitó a Julian por el trabajo que está llevando a cabo con los referentes y manifestó que “en Berazategui hay que votar al Colo Santilli y a Julian. Lo apoyo porque no viene a quitar, viene a sumar”.