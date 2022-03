Juntos por el Cambio ingresó este lunes 28 de marzo un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando que se informen una serie de 12 puntos en relación a la crisis energética que se prevé para el invierno próximo.

Ante la falta de dinero recibida por la Secretaría de Energía, expresado en una carta enviada por el secretario Darío Martinez al ministro de economía Martín Guzmán, diputados de la oposición expresaron que “el país se expone al riesgo de no tener energía en invierno por la crisis mundial y cuestiones locales”.

Respecto a esta situación, el diputado nacional Gerardo Milman expresó que: “vamos hacia un escenario muy difícil porque no va a haber gas en la Argentina. Se espera un invierno muy complejo por efecto de la Niña.” Y continuó: “la gente no va a tener gas en sus casas y se lo restringirán a las empresas. Cuando consumamos el stock no va a haber producción ni alimentos. ¿Qué va a pasar con la gente cuando falte comida o no puedan resguardarse del frio?”. “Estamos sumamente preocupados ante un gobierno que solo improvisa y no da ningún tipo de respuesta a los problemas tan graves que se avecinan. Debemos ser conscientes de que un escenario de estallido social no sería ilógico”. finalizó el diputado.

Los 12 puntos:

a) Indicar las estimaciones sobre reservas en dólares que contará el Banco Central de la República Argentina, para el período marzo a septiembre inclusive.

b) Detallar las estimaciones sobre las necesidades de importación de gas, indicando los valores en m3 y en dólares.

c) Señalarlasproyeccionespertinentesalaliquidacióndedivisasporpartedelsector agroexportador, indicando mes y monto.

d) Frente a la situación de no contar con las divisas suficientes para garantizar el pago de las importaciones de gas licuado a los valores actuales conforme el contexto internacional: ¿qué medidas se tomarían para compensar tal déficit de divisas?

e) Frente al escenario de que Argentina no cuente con el gas suficiente para el suministro a empresas y hogares: ¿qué medidas se adoptarían para compensar el faltante de gas?

f) Para el caso de que se limite o corte el suministro de gas a las empresas, pudiendo conllevar tal medida la limitación de producción o interrupción de producción: ¿Qué medidas considera realizar el Gobierno nacional frente a que se produzca despidos por tal situación?; ¿Qué medidas adoptaría si por ello se producen

faltantes de productos intermedios?

g) Respecto al escenario de faltante de gas: ¿Cómo se garantizaría el funcionamiento

pleno de los medios de transporte?

h) Indicar, frente al escenario de faltante de gas: ¿cuál sería el mecanismo de

generación eléctrica para la parte del sistema que se abastece con gas?

i) Si las medidas a tomar serían como las anunciadas en el complejo sojero: ¿Cómo prevé el Gobierno nacional que reacciones en respuesta el sector agropecuario?, a su vez, ¿si no considera que tales medidas conllevaran a la reducción de la

producción y por ende a aumentos en los precios vinculados al sector alimenticio?

j) Si las medidas adoptadas conllevan al incremento de precios, considera el Gobierno nacional ¿volver a poner precios máximos?, y si la respuesta fuera afirmativa ¿prevé el Gobierno que esa medida posiblemente derivaría en una

situación de desabastecimiento?

k) Frentealescenariodecarenciadegasduranteelinviernoparaelusoresidencialy/

o para el complejo productivo; sin transporte, con cierre de establecimientos; aumentos de precios de alimentos y con desabastecimiento de otros productos: ¿Cómo supone el Gobierno nacional que reaccionará la ciudadanía argentina?

l) Indicar detalladamente, que previsiones tiene el Gobierno nacional para evitar un estallido social.

Proyecto completo en anexo