Directores de hospitales bonaerenses llamaron a la “responsabilidad ciudadana para salvar miles de vidas” ya que, advirtieron, el país está en el “peor momento” de la pandemia.En una solicitada publicada este domingo en medios gráficos bonaerenses, 139 autoridades sanitarias de la Provincia afirmaron que es “el peor momento de la pandemia” y que “la cantidad de casos que son récords todos los días demuestran esta situación”.En ese marco,, a la vez que advirtieron queAdemás, indicaron queya que en los últimos 15 días se ha multiplicado la cantidad de personas que requirieron hisopados, hicieron consultas o necesitaron internación de “una manera que ni siquiera vimos en todo el año pasado”.

“Vemos lo que pasa en la región y en el mundo, con sistemas de salud más robustos que están colapsados”, señalaron, por lo que remarcaron que “necesitamos de la solidaridad y la responsabilidad ciudadana para que los contagios no sigan creciendo y la situación se descontrole”.

“Sabemos que las medidas de los gobiernos nacional, provincial y municipales son fundamentales para tratar de controlar el espacio público y las apoyamos, porque vemos lo que está pasando. Pero no hay medida que funcione sin una ciudadanía solidaria y responsable que las cumpla, ni controles que las garanticen”, aseveraron.

En este sentido, remarcaron que es esencial también que los cuidados y los protocolos “se cumplan en el ámbito privado” ya que “la mayoría de los casos que nos llegan a los hospitales son producto de reuniones familiares y encuentros con amigos”.

Ante esta situación, remarcaron que “son semanas claves, que pueden salvar miles de vidas”, al sostener que “cada día que ganemos, la vacunación va a avanzar para proteger a quienes tienen mayor riesgo. Es un tiempo limitado pero clave, sabiendo que la vacuna nos da una salida tan cercana”.

“Desde nuestro lugar, seguiremos haciendo un esfuerzo extraordinario, que pone en juego nuestra salud y la de nuestras familias. Sentimos el acompañamiento y aquellos aplausos nos reconfortaban”, pero “el único reconocimiento que necesitamos hoy es el esfuerzo de toda la ciudadanía para poder frenar los casos y ayudarnos a controlar la situación”, indicaron.

“Sabemos que la pandemia no terminó y está en su peor momento. Pero también sabemos que podemos hacer que termine”, concluyeron.