La dirigente de la UCR de Quilmes, quien fuera una de las últimas candidatas a ocupar el sillón presidencial del Comitè de Distrito, Valeria Ferreiros, denunció esta mañana en la Seccional Tercera un sospechoso robo a su conocida inmobiliaria de la avenida Andrés Baranda casi Islas Malvinas del oeste quilmeño, cuando los delincuentes para ingresar tuvieron que hacer un boquete en el techo y conocían en detalle los rincones de la oficina.

Según contó en off la dirigente radical, los cacos debieron haber tenido información previa, por lo que consideró que pudo haber habido un trabajo de inteligencia, donde Ferreiros no descartó que esta situación pueda tener “ribetes políticos”.

Indignada, la dirigente escribió una carta que envió a este medio donde señaló que “no es un hecho más de inseguridad, no nos podemos resignar. En el día de hoy (lunes 16 de aosto) a las 3.09 horas, recibo una llamada de la alarma donde se activaron los sensores, enseguida miro las cámaras y veo a un hombre dentro de mi oficina, instantáneamente se cortan las imágenes. Ahí mismo llame al 911 para reportar el hecho, mientras con mi marido nos acercábamos al lugar. Obviamente -agregó Valeria Ferreiros-, ingresaron a robar a la inmobiliaria haciendo un boquete en el techo. Gracias a Dios el accionar de la policía se pudo apresar al malviviente….”.

La dirigente de Juntos, visiblemente molesta, lanzó dardos contra la inseguridad: “Estoy indignada, hace mas de una semana que esa cuadra de Andrés Baranda no tiene ninguna luz, no se ve nada de noche, la cuadrícula que le correspondía a la zona no estaba, ¿qué estaba cubriendo?. No quiero que se tome como un hecho más de inseguridad, sé que el bloque opositor presentó muchas minutas de comunicación pidiendo ver el plan de seguridad si respuestas, quiero ver ese plan, lo voy a solicitar mañana mismo por expediente por mesa de entrada, soy una ciudadana que paga sus impuestos y eso es información pública. Es hora que nos despertemos, que dejemos la comodidad y empecemos a tomar el toro por las astas y ponerle fin a estas cosas malas que nos pasan”.