El Partido Justicialista y Unidad Ciudadana recordaron a Néstor Kirchner en dos actos separados. Todos recordaron al ex presidente Néstor Kirchner. Todos se reunirán el mismo día. Unos lo hicieron en Quilmes Oeste. Otros, en San Francisco Solano. Separación que hace aún más visible sus diferencias electorales, donde la mayoría busca la unidad a través de internas, pese al malestar de un sector. Una de las convocatorias estuvo encabezada por el concejal Angel García, Roberto Gaudio, el ex intendente Francisco Gutiérrez, Julio Nieto, el concejal Matías Festucca y Fabio González. Otro de los actos es el convocado por el sector de Unidad Ciudadana que lidera la diputada Mayra Mendoza. Acto en San Francisco Solano en el que se descubrió un busto de Néstor Kirchner. Como dato de color, el busto recibió críticas por sus diferencias de similitud con el ex presidente.