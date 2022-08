El Municipio de Quilmes informa que cada jueves de la semana continúan los estrenos de películas y documentales en el Espacio INCAA Quilmes, que funciona en la sede del Teatro Municipal, en la calle Mitre 721, del centro de la ciudad, con entrada libre y gratuita (se retiran en el teatro hasta 15 minutos antes de la función). Además, el domingo 21 de agosto, con motivo del Día de las Niñeces, habrá función especial para las y los más pequeños.

En esta oportunidad, el jueves 18 de agosto, desde las 18, se proyectará "Américo", un documental de Federico Sosa. La colombofilia: el mundo de las carreras de palomas mensajeras a través de los ojos de Américo Fontenla, dueño de una parrilla del barrio de Paternal. Junto a su amigo Oscar Valletta comparten la pasión por la actividad (y la competencia) que ambos heredaron de sus padres.

Más tarde, también el jueves 18 pero a partir de las 20 (se repetirá el martes 23, a las 18), será el turno de "Lunáticos", de Martín Salinas, una coproducción entre la Argentina, México y Uruguay, con las actuaciones de Luis Ziembrowski, Rafael Spregelburd, Gerardo Chendo, Julián Kartun, Marina Bellatti, Marcelo Subiotto, Francisco Lumerman, Pablo Pinto, Alfonso Dosal, Cassandra Ciangherotti, Julieta Egurrola, Claudio Martínez Bel, Pablo Solarz, Black Rodríguez Méndez y Claudio Garófalo.

"Lunáticos" es una comedia satírica de humor negro, narra las vivencias de varios personajes que habitan la ciudad de Buenos Aires, México y Montevideo, quienes entrecruzan sus historias, las locuras del mundo globalizado y la realidad local de cada uno de ellos, justo en el momento en el que el presidente norteamericano comienza a enviar posteos en redes sociales, eliminando todo el comercio con China. El rumor que satura los medios del mundo es que el presidente norteamericano fue encontrado encerrado en el baño del Salón Oval, aparentemente sobremedicado. El tsunami financiero mundial que se desata, el caos de información en los medios, impacta de lleno en la vida familiar, afectiva y económica de estos singulares personajes.

En tanto, el domingo 21, para celebrar el Día de las Niñeces, llega un clásico animado "La Gallina Turuleca", dirigida por Eduardo Gondell y Víctor Monigote, y que cuenta con las voces de Guillermo Francella, Flavia Palmiero, Sofi Morandi, Agustina Cirulnyk y Rolo Villar, entre otros.

Turuleca es una gallina singular. Su peculiar aspecto desata las burlas del resto del gallinero, hasta que un día, Isabel, una ex profesora de música, la lleva a vivir a su granja. Allí, feliz y en armonía, la gallina descubre su gran talento oculto con la ayuda de Isabel: ¡Turuleca no sólo puede hablar, sino que canta como jamás has oído cantar a una gallina!

Por último, el lunes 22 y el miércoles 24, a las 18, se presentará el thriller "Hékate", de Nadia Benedicto, con un reparto integrado por Sabrina Macchi, Rosario Varela, Federico Liss y Julieta Brito.

Helena y Kira discuten al costado de la ruta. No hay un destino en mente, no hay un plan a seguir. El viaje se devela kilómetro a kilómetro, un viaje que pronto deviene ritual.