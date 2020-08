Así lo confirmó el Tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional Quilmes-Berazategui-Florencio Varela, Adrián Pérez, a horas de un nuevo acuerdo paritario sellado por la conducción nacional que dejó mucho malestar en los trabajadores. Acuerdo que se generó por una fórmula de la suma no remunerativa para destrabar el conflicto, y acordó un pago extra de 30.000 pesos en cuotas desde agosto hasta diciembre, mes en el que se volverán a retomar las negociaciones paritarias.

1-La conducción nacional de la UOM, liderada por Antonio Calò y el quilmeño Francisco Barba Gutiérrez, cerró su paritaria para este año. ¿Cuál fue el resultado alcanzado?

– Una suma fija de 6.000 pesos segmentada entre trabajadores que asisten y otros que no, con los trabajadores de riesgo incluidos. Que no van, no porque no quieren, sino porque no pueden y ellos no estarían cobrando los 6.000 pesos, sí el 70 % de dicha suma.

2-Como metalúrgico, ¿estás conforme con el acuerdo alcanzado?

– No. No colmo las expectativas de los trabajadores, es una realidad innegable. Si pasamos a porcentaje estos valores: es un 19% para la categoría más baja, y un 13% para la más alta. Y con una deuda del 5% del acuerdo paritario pasado que al ser suma fijas que se arregló no pudo ser tomado como base de referencia para este año. Y quedó un gris, a mi entender, que es el tema de los compañeros de factor de riesgo, donde hay un decreto presidencial que dice que debe abonársele el 100%. Desde el 2016 hasta la fecha la UOM no ha podido ganarle un solo año a la inflación, por lo que es natural que todos los trabajadores estén por lo menos decepcionados.

3-En diciembre, cuando se vuelva a negociar, ¿cómo imaginas que la conducción nacional se manejará?

-Les deseo lo mejor a el equipo paritario de la UOM, por el bien de los trabajadores. Ahora es el mes del aguinaldo, y en muchas empresas de las vacaciones, y van a estar pagando la última cuota del acuerdo. Va estar complicado una mejora de lo firmado para este año por lo menos. Ojalá me equivoque.

4-¿Comenzó a hablarse de la elección que quedó postergada para renovar autoridades en la UOM?

-Siempre que se acercan los años electorales en la UOM hay, en varias seccionales, rumores de cambio. Si no me equivoco, en las últimas elecciones hubo presentaciones de listas en contra de las conducciones oficiales en 10 de las seccionales.