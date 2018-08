Varios empresarios y propietarios de parcelas del Parque Industrial presentaron una fortísima demanda contra las actuales autoridades de la Unión Industriales de Quilmes (UIQ), encabezadas por Horacio Fabián Castagnini, que de acvanzar judicialmente podría descabezarse la cúpula del organismo en semanas.

Si bien los manejos turbios y poco claros no son nuevos dentro de la UIQ, algo que venimos informando, ahora el avance judicial y la resistencia a esto de cada vez más industriales le da un condimento que podría tener fuertes

secuelas.

La cùpula de la Unión Industrial de Quilmes

con Castagnini a la cabeza està en la mira: “La ausencia de notificación previa de la realización de la asamblea, de este modo, mi mandante tuvo conocimiento de los temas a votar, el mismo día de la asamblea, y a la cual concurrió habiendo sido anoticiado de su celebración por intermedio de otros asociados de esta institución. Aun así decidió oponerse a la aprobación de la modificación del estatuto y de los estados contables sujetos a consideración, obrar que consta en el acta de estilo que fuera librada por la escribana Gui- llermina DAndrea titular del registro 86021 de la ciudad y partido de Quilmes”, señalò Luis Francisco Delfino, de Refrescos Bernal SA, refe-rente y propietario histìrico en el Parque Industrial.

Asimismo, detallan “la designación de autoridades que no cumplen los recaudos estatutarios, el estatuto de la Unión Industrial Quilmes, diferencia cuatro categorías de socios: honorarios, benefactores, activos y adherentes”, ya que el artículo 7 dice que serán socios activos aquellas personas físicas mayores de edad o jurídicas, con antecedentes hono-rables, con industria establecida, que dediquen a cualquier actividad industrial de producción, transformación o reparación con radicación en este partido.

“Sin embargo, en la asamblea cuya nulidad peticiono, distintas autoridades no cumplen los requisitos estatutarios, en particular es así respecto de los señores Horacio Castagnini, CUIT 20-16518968-0, representante de la firma de COODECA, quien resultara electo presidente de la Unión Industrial Quilmes, Jorge González, en representación de ESTUDIO TECNICO KILTEC, quien resultara electo tesorero de la institución, José schneeberger en representación de SALUD OCUPACIONAL SUR SRL quien resultara electo vocal suplente 6° y el sr Alejandro cresta, también integrante de COODECA”, agrega.

En la causa se vuelve a mencionar que Castagnini “se encuentra inscripto en la categoría H de Monotributo, siendo su actividad principal desde 01/12/2015 a la actualidad la de LOCACIONES DE SERVICIO, según datos comerciales NOSIS, lo registra como empleado de la Municipalidad de Quilmes hasta noviembre de 2015, por ello no reúne las condiciones para ser socio activo de la UIQ, tampoco resulta representante legal de persona de existencia ideal alguna que se dedique a la industria cuyo establecimiento tenga asiento en la ciudad de Quilmes, la realidad es que la firma COODECA, es una cooperativa dedicada a la cría de animales y obtención de productos de igual origen, bajo la razón COOPERATIVA AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE LA CARNE COODECA LTDA, CUIT 30-71467686-1 cuyo establecimiento productivo se encuentra en CHACRA EL CEIBO, PARAJE CUARTEL V, JEPPENER, partido de BRANDSEN, BS AS, por lo tanto hace inviable/ilegítimamente la elección de sr HORACION CASTAGNINI como presidente de esta institución, así como también las personas mencionadas anteriores”.

Asimismo, la larga demanda que lleg´a la Unión Industrial de Quilmes menciona a otros miembros de Comisión Directiva.

Movimientos escandalosos y

deudas siderales: 80 palos

de ARBA y 14 de municipal

“Las deficiencias del balance aprobado, omisión del revaluó del predio donde se radica el PITQ, la omisión de la deuda por impuestos y tasas, puntualmente lo que mi mandante solicito el día de la asamblea fueron las explicaciones que justifiquen la omisión de declarar la existencia de deudas devengadas con el fisco de la Provincia de Buenos Aires por impuesto inmobiliario ($ 80.000.000 APROXIMADAMENTE) y tasas municipales ($ 14.000.000 APROX) sobre el predio donde función el PITQ, sin obtener respuesta ninguna sobre el punto y lotes vendidos a integrantes del consejo del PITQ, sabiendo que el supuesto presidente de la UIQ no puede vender”, mencionaron en la demanda.

Es imposible justificar una ausencia de información de tal envergadura, como si fuera una simple omisión involuntaria o error de confección, es suficiente motivo para impugnar su aprobación.