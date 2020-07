La respuesta fue a las críticas formuladas por intendentes y otras autoridades bonaerenses, que llegaron a reclamar el retiro de la concesión

La distribuidora de electricidad Edesur, que presta el servicio en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), atribuyó hoy los recientes apagones en distintos distritos a un “estrés extraordinario” en la red, en respuesta a las críticas formuladas por intendentes y otras autoridades bonaerenses, que llegaron a reclamar el retiro de la concesión.

“Nuestra misión, hoy más que nunca, es brindar un servicio esencial y estamos dedicando todos nuestros esfuerzos para que sea mejor cada día”, mientras “como todos, estamos atravesando una crisis sanitaria sin precedentes”, señaló la compañía en un comunicado.

Edesur explicó que “el aislamiento sanitario ha concentrado el uso de la energía eléctrica en horas y lugares distintos a lo que ocurre normalmente y esta situación ha generado un estrés extraordinario en la red eléctrica, que estamos enfrentando con la máxima seriedad”.

La empresa recordó que desde 2016 “hemos logrado reducir la duración de los cortes en un 40%”, y replicó a las autoridades comunales al asegurar que “hemos realizado inversiones de US$ 720 millones en los últimos tres años”.

El comunicado agregó que la mejora en el servicio eléctrico “es un hecho, certificado y publicado” por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en su sitio web.

En particular, se menciona en la provincia de Buenos Aires la repotenciación de 10 subestaciones, 359 centros de transformación, 1.032 telemandos y la renovación de 1.100 kilómetros de red, lo cual benefició “a la gran mayoría de nuestros clientes”.

No obstante, admitió Edesur, “sabemos que aún no hemos llegado a cada uno de los barrios y seguimos trabajando a diario para hacerlo”.

“Todos nuestros ingresos y ganancias los hemos reinvertido para acelerar este proceso de mejora, aportando recursos extraordinarios en los años de adversidad macroeconómica, como en 2019 con US$ 100 millones financiados por nuestro accionista (el grupo italiano) ENEL”, argumentó el comunicado.

En respaldo de esas afirmaciones sugirió verificar los datos elevados a la Comisión Nacional de Valores, donde se encuentran los estados financieros auditados y certificados de la empresa.

“Con total transparencia, -agregó Edesur-, desde nuestro sitio web abrimos la información en cada partido (bonaerense) para que las vecinas y vecinos conozcan cómo se invierten los fondos recaudados a través de sus facturas”.

La empresa puntualizó que de cada $100 que se cobran, solamente $34 están a disposición de Edesur después de los impuestos y la compra de energía.

La compañía reiteró por último su “vocación de servicio”, y afirmó que continuará realizando “su máximo esfuerzo” para mejorarlo.