Con el correr de los días, El Suburbano conoció más detalles de cómo se

originó el siniestro que dejó a miles de usuarios sin servicios de telefonía e internet. La empresa habla que ya solucionó un tercio de los casos, pero aún hay gran cantidad de clientes con serios problemas y no hay fecha de soluciones definitivas

Directa o indirectamente, siempre la culpa pareciera terminar siendo de Edesur. La multidenunciadaempresa eléctrica hace de las suyas y deja a miles de usuarios con problemas, pero esta vez de comunicación, de telefonía.

Unos 20 mil clientes de Movistar siguen afectados tras el incendio de su sucursal porincipal de la región, unocada en la calle Rivadavia entre San Martín e Yrigyen, que habrìa originado la cuestionadísima Edesur, a quien -por falta de mantenimiento sostenible- le explotaron tres transformadores ubicados en el subsuelo del edificio de Movistar, en la Peatonal Rivadavia.

Originado el siniestro en “la usina”, como se llamaba a ese enorme sótano sobre la peatonal Rivadavia, el fuego se dirigió rápidamente por un ducto (de ventilación) directamente al segundo piso, lugar donde se encontraba el datacenter con más de 30 mil líneas telefónicas, una de las mayores bases de la zona sur, inmediatamente el resto es asunto conocido.

Tras más de 8 horas intensas en la que Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles de la ciudad combatieron el incendio, Edesur hizo lo que hace siempre: Hacerse la distraída y buscar la forma de deslindar responsabilidades ante los daños generados a la comunidad.

Asimismo, el siniestro también midió, como nunca antes en el partido de Quilmes, el grado de respuesta inmediata al conflicto generado que tienen las empresas concesionadas anta un desastre de esta envergadura, algo que sin lugar a dudas fue sobrepasado.

Sólo un tercio volvió a estar comunicado

Pero esta situación, miles de usuarios siguen sin conectividad. Y pese a los esfuerzos que le viene poniendo la empresa, y la ayuda brindada por la Comuna, que en Movistar hablan de “cien por cien”, se pudieron reponer a la brevedad el funcionamiento de unos 10 mil clientes, un tercio del total de los damnificados.

Si bien no hay aún una fecha tentativa de resolución, fuentes cercanas a la empresa destacaron que la ex Telefónica de Argentina estaría con capacidad de dar respuestas a los 20 mil usuarios que siguen afectados en los próximods días. Pero señalaron que las demoras se producen ante el riesgo de derrumbe que corre el edificio, lo que atrasa aún más la situación.

En la asistencia se confirmó que la compañía de telefonía e internet dio respuestas principalmente sobre las líneas de emergencia y municipales afectadas, también a medios de comunicación, entre otros usuarios.

Ante esta situación, Movistar abrió un Centro de Atención al Cliente en Yrigoyen y Alsina, lugar en el que busca contener a los vecinos afec-tados y orientar a la comunidad sobre las tareas que se realizan para recomponer el servicio.

Edesur es la controvertidísima empresa que no mantiene el sistema eléctrico en la Región, y que genera grandes apagones por la ineficiencia del servicio que presta y la falta de inversión. Ausencia de servicio que provoca miles de pérdidas en comercios y viviendas ante la ausencia en respuestas que en la mayoría de los casos se produce por días.

En paralelo, estaban poniendo más antenas…

Cabe mencionar aue este incendio ocurre también en pleno proceso que, con perfil bajo, Movistar venía manteniendo también para lograr radicar nuevas antenas de telefonía en varios puntos. Ampliaremos…