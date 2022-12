Con la intención de asumir el compromiso de recuperar el distrito, la provincia y la nación en 2023, el PRO Quilmes convocó a una nutrida cantidad de dirigentes nacionales, provinciales y locales, en un encuentro multitudinario para cerrar el año. Con un mensaje claro que apuntó a redoblar esfuerzos y construir un PRO más amplio, dirigentes locales como la diputada nacional María Sotolano, el ex diputado macrista Guillermo Sánchez Sterli, el dirigente grindetista, Obdulio D’Angelo, el referente de Liberales en el PRO Carlos Vargas, la senadora provincial y vicepresidente del PRO de la provincia de Buenos Aires Daniela Reich, y el dirigente Diego Lanzelotti por el espacio de Patricia Bullrich, reunieron a cientos de militantes del PRO junto al diputado nacional macrista Hernán Lombardi, el ex diputado Federico Pinedo y el ex presidente del Banco Provincia Juan Curuchet, entre otros. Los dirigentes se encontraron para hacer el balance del año y proyectar lo que se viene de cara al 2023.

Cargados de discursos críticos al Gobierno nacional, los oradores apuntaron a la mala gestión de Alberto Fernández y la falta de rumbo del país, remarcando la necesidad de un plan estratégico basado principalmente en combatir la inflación y la inseguridad que son claramente las mayores preocupaciones de los argentinos. En este marco, la diputada nacional María Sotolano expresó: “Quilmes es una ciudad con un potencial enorme y el PRO tiene dirigentes para generar una alternativa de gobierno superadora para 2023. Lo fundamental es trabajar con amplitud y cerca de los vecinos, escuchándolos, poniendo el cuerpo, porque lo que viene no va a ser fácil. Los espacios debemos trabajar para lograr el mejor proyecto de ciudad. Lo importante no es llegar, sino tener una visión, porque es lo que nos permitirá hacer las transformaciones que se necesitan”.

En esa misma línea, el dirigente Diego Lanzelotti mencionó el trabajo local que están realizando en distrito en el espacio de Patricia Bullrich: "Estamos trabajando en equipo para generar propuestas, basadas en la unidad, en la diversidad y con vocación de poder, con el objetivo de llegar cada vez a más vecinos". También destacó que la mejor forma de llegar es caminando todos los barrios con propuestas que saquen a Quilmes del estado de decadencia en que está. El exdiputado Guillermo Sánchez Sterli, expresó: "Desde el PRO Quilmes, nos proponemos trabajar en equipo, para volver a gobernar la nación, la provincia y nuestra amada ciudad. Para lograr ese objetivo debemos estar cerca de la gente, escuchando cuáles son los verdaderos problemas que los angustian, para que desde el primer día en que seamos nuevamente Gobierno, tomemos inmediatamente las decisiones que empiecen a solucionar esos problemas".

L uego fue el turno de Obdulio D’Angelo quien agradeció a los dirigentes locales, por haber dejado de lado las ambiciones personales y estar unidos, lo que dará como resultado recuperar el Gobierno en Quilmes. Por último, el dirigente Carlos Vargas del sector de Liberales en el PRO, sector que viene creciendo de la mano de Federico Pinedo y Juan Curuchet, mencionó la importancia de trabajar en un plan productivo que genere más empleo de calidad. “El campo y la industria son los motores del crecimiento, pero si los asfixiamos no generan empleo ni divisas, el plan de una Argentina productiva, con desarrollo de economías regionales es con ellos, no a costa de ellos como lo hace este Gobierno”, enfatizó. El cierre estuvo a cargo del diputado macrista Hernán Lombardi, quien aseguró: "No tenemos que trabajar sólo para ganar una elección en la que se elige un presidente, tenemos que trabajar para ganar en cada lugar donde se dispute algo de poder, sociedades de Fomento, centros de estudiantes, sindicatos, esa es la única manera de realizar todos los cambios que el país necesita. Hoy hay que generar un cambio y vencer el miedo de que no somos capaces de superar la decadencia a la que este gobierno nos está llevando".

El evento contó con el apoyo de destacados dirigentes del espacio como el presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti y el presidente del bloque PRO y diputado nacional, Cristian Ritondo.E