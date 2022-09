Como en los viejos tiempos de Jefe Comunal, el ex intendente Francisco 'Barba' Gutiérrez no dudó un instante en caminar por los Fogones de Bernal. Casi como un rockstar, buscó fotografiarse con algunos vecinos y jóvenes que participaban del tradicional encuentro, y no dudó en charlar con ellos. También disfrutó de las particularidades y espectáculos que se brindaban en los diferentes stands. Otro de los que se sumó a una de las fotos fue uno de sus militantes y ex delegado de Quilmes Oeste, Carlos 'Pato' Duberle.