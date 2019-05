El precandidato a intendente de Quilmes (PJ), Francisco “Barba” Gutiérrez, se reunió con vecinos, comerciantes e industriales de Quilmes Oeste en el club 12 de octubre, en una clara voluntad de volver a ser candidato a Intendente, cargo que repitió hace 8 años. Así, el ex intendente trazó un crudo diagnóstico de la realidad política y económica nacional, de sus consecuencias a nivel local y enumeró algunas de sus principales propuestas de cara a las próximas elecciones.

“El gobierno de Cambiemos está llevando adelante un modelo económico que excluye a la gran mayoría de los argentinos, con alta inflación, desempleo y pobreza. Hasta 2015, los trabajadores reclamaban pagar menos de impuesto a las ganancias, y hoy lo que se pide es no perder el empleo. Macri y Cambiemos le mintieron a la gente, que después de 12 años de gobierno reclamaba algunos cambios, pero para mejorar, no para este desastre que están haciendo”, dijo Gutiérrez y agregó que “Quilmes no es ajeno a esta situación, que es agravada por contar con un intendente ausente que no pelea por los derechos de los vecinos de su ciudad. Un jefe comunal no puede ser un delegado del presidente, sino un defensor de los ciudadanos y de los intereses de su comunidad. Por ejemplo, no hay obreros locales en las obras que se realizan en la ciudad con fondos nacionales y provinciales, tampoco se conoce alguna gestión ni opinión del intendente Molina con respecto al brutal tarifazo que sufren tanto las familias como los comercios y las industrias. La única opinión que se conoció últimamente del intendente de Quilmes fue su felicitación al presidente Macri, por lo bien que estaban las cosas y las políticas que estaban llevando adelante”.

Al ser consultado sobre sus nuevas propuestas para la ciudad, el ex intendente destacó que “la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los vecinos de Quilmes. Hoy, el delito ha crecido en todos los barrios, que no cuentan con una política de prevención ni respuesta de parte del municipio. Mi intención, en caso de volver a la intendencia, es llevar adelante un modelo similar al Plan de Seguridad aplicado recientemente en México por el presidente López Obrador, en el que todas las fuerzas de seguridad, nacionales, provinciales y locales conforman un grupo de trabajo mancomunado encabezado por el intendente, cuya función y objetivos es tomar las medidas necesarias para la prevención del delito y el combate al narcotráfico”. En este mismo sentido, Gutiérrez aseguró que “es fundamental utilizar toda la tecnología disponible para dar una mayor seguridad a los vecinos, y hacerlo con personal idóneo. De nada sirve colocar más cámaras si después no funcionan, o se utilizan mal, o sumar efectivos o patrulleros a las calles sin una planificación adecuada”.

Por su parte, Gutiérrez remarcó que la esencia de toda gestión de gobierno debe estar guiada por los principios de la búsqueda de la igualdad y la justicia social, donde todos los vecinos tengan las mismas posibilidades de desarrollo y acceso a las obras y políticas municipales. “Quilmes es un distrito inmenso con muchas necesidades básicas aún por resolver, por lo que hay que definir prioridades. Durante mi gobierno hubo un gran avance en materia de cloacas y agua corriente, pero esas obras no han continuado con la misma intensidad, por lo que hay muchos vecinos que aún no cuentan con este servicio esencial. En salud y educación también habíamos avanzado mucho, ya que llegamos a tener la mortalidad infantil más baja de la provincia y contábamos con una cuadrilla especial encargada del mantenimiento de todos los establecimientos educativos. Hoy están arreglando unas pocas unidades sanitarias pero dejando en el abandono a las otras 40, el Hospital de Quilmes y el Oller de Solano están en muy malas condiciones, y hasta el Hospital el Cruce (que trabaja en red con nuestra ciudad) carece de insumos dejando a la deriva a miles de vecinos. Hay casos de tuberculosis, una enfermedad de la pobreza que estaba casi erradicada. En Deportes y Cultura estábamos a la vanguardia y hoy sabemos que cuentan con menores recursos y han despedido a gran parte del personal. Sentamos las bases y dejamos los fondos para el nuevo edificio de la EMBA y hoy es un pozo que junta basura. Las políticas sociales no le importan a Cambiemos, y son muy importantes para el desarrollo de nuestros barrios, como los carnavales, que tanta alegría y trabajo a través de las murgas y la actividad artística le daban a la gente y hoy son un recuerdo”.

“No es fácil gobernar un distrito como Quilmes, con tantas realidades desiguales, por eso es necesario un liderazgo firme y con convicciones. Tenemos un intendente que cree que gobernar un municipio es sólo hacer algún pavimento o el Metrobus, y que no se compromete con problemáticas graves que necesitan del protagonismo del jefe comunal, como la seguridad, la salud, la educación, o el comercio y la industria. En Quilmes hay industrias, grandes y pymes, que han cerrado o están muy cerca de hacerlo debido a las políticas nacionales que atentan contra la producción nacional. Esto significa miles de quilmeños sin empleo, sin embargo, nada hace el actual intendente para tratar de mediar o tomar alguna acción de gobierno (por ejemplo, bajar las tasas municipales a cambio de mantener el empleo) a favor de las industrias o los comercios locales, que se ven perjudicados a su vez por la baja del consumo”, dijo Gutiérrez.

El ex intendente de Quilmes se manifestó a favor de la autonomía de San Francisco Solano. “Hoy en Solano viven más de 300 mil personas y no cuenta con una representación política acorde. La experiencia en nuestra provincia, como los casos de Morón, Ituzaingó e Hurlingham, o Chascomús y Lezama, son ejemplos de autonomías que resultaron beneficiosas para la comunidad. A nivel internacional, también la tendencia es impulsar la participación ciudadana por intermedio de gobiernos locales de cercanía, que estén en contacto permanente con las demandas vecinales. Solano tiene mucho potencial y una actividad social, política y comercial que le permitiría administrarse de manera autónoma de Quilmes, y también sería un modo de terminar con la dicotomía existente entre el este y el oeste quilmeño, ya que a la hora de gobernar, como dije anteriormente, hay que definir prioridades, y es difícil conformar a todos, más allá de buscar políticas equilibradas”, sostuvo Gutiérrez.

Al finalizar, el “Barba” realizó una autocrítica y destacó la necesidad de ajustar los mecanismos de control de la función pública, tanto para el mejoramiento de la gestión como para evitar hechos de corrupción. “Hay que hacer un Nunca más y exigir que sean públicas y anuales las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos, sin excepciones. Y aquel que no pueda justificar su patrimonio, que rinda cuentas en la Justicia”.