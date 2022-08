Mediante un comunicado, el bloque oficialista de concejales de Quilmes se expresó abiertamente sobre la causa judicial que se le sigue a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Las y los Concejales del Frente de Todxs de Quilmes repudiamos enérgicamente el ataque político, mediático y judicial que está sufriendo la Vicepresidenta y dos veces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Estamos frente a un poder que desde Comodoro Py se ha convertido en un partido judicial al servicio de los grupos económicos que intentan condicionar políticamente y proscribir a la conducción de nuestro movimiento Nacional, Popular, Democrático y Feminista.

No es la primera vez que utilizan la herramienta judicial y mediática para perseguir a ex presidentes que no se ajustaron a sus mandatos: ocurrió con Irigoyen, más tarde con Perón y desde 2015 pasa con Cristina.

La única solución frente a los que buscan quebrar las esperanzas, es un pueblo movilizado. Llamamos a las y los quilmeños a defender la democracia que tantas vidas nos costó.

Acompañemos a Cristina ante esta embestida para construir un desenlace distinto al que está escrito por el Partido Judicial.

Defender a Cristina, es Defender al pueblo

#TodosConCristina