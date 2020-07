Sobre la decisión del homenaje, la hija afirmó que “este un hermoso regalo para toda la familia, pero también algo muy importante para mi papá, porque él amaba Berazategui. De hecho, por su trabajo, siempre tuvo la oportunidad de que lo mandaran al interior del país, pero él siempre eligió quedarse aquí. Así que, si hoy estuviese entre nosotros, creo que estaría más que feliz y orgulloso de ser nombrado ‘Ciudadano Ilustre’ de esta ciudad, que tanto quería y donde vivió la mayor parte de su vida”.

Por su parte, Martina Firma Paz resaltó la fuerte vocación de su padre, quien desde los 19 años comenzó a desempeñarse como bombero voluntario y, al momento de su fallecimiento, era subcomisario de la Estación 6° “Villa Crespo” del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, en reconocimiento póstumo, esta institución decidió ascenderlo recientemente a Comisario Mayor.

“Mi padre siempre amó lo que hacía. Le ponía mucha pasión y no le importaba si era jefe o cadete, él siempre entraba. Como cuando le tocó participar activamente en la tragedia de Cromañón. Ahora, con tantos reconocimientos hacia su figura, podemos dimensionar todo lo que hizo y las vidas que salvó gracias a su esfuerzo y dedicación. Me siento muy orgullosa de ser su hija y de poder heredar todo lo que él me ha dejado: nada menos que su apellido, su sangre, su lealtad y toda su valentía”, concluyó.

En tanto, el concejal del bloque Justicialista y también bombero voluntario, Rubén Carbone, quien llegó a conocerlo en persona, recordó: “Más que un jefe, se notaba que para quienes lo rodeaban era un líder, alguien que los instruía, aconsejaba y contenía. Porque Maximiliano dejaba todo por salvaguardar las vidas de los demás. Y esos valores, que no se aprenden, sino que se traen de nacimiento para poder desarrollar esta actividad, quedaron de manifiesto aquel día, cuando decidió ingresar a la perfumería para asegurarse de que no quedaran civiles ni compañeros en el subsuelo, donde precisamente estaba todo el producto que luego generaría la explosión”.

Asimismo, el edil explicó: “Debido a la gravedad del acontecimiento y a la actitud de Maximiliano, desde el bloque Justicialista de Berazategui hemos decidido declararlo ‘Ciudadano Ilustre’ y que la calle 138 lleve su nombre, a través de las Ordenanzas municipales N° 5855 y N° 5856, respectivamente, contando con el acompañamiento unánime del resto de los concejales”.

Finalmente, María Marta Belforte, amiga de Maximiliano e impulsora de esta iniciativa en su memoria, manifestó: “Él se merecía este homenaje y mucho más, porque era una persona de un corazón enorme, muy inteligente y preparado para hacer lo que hacía. Sin dudas, era un profesional con mayúsculas, que se sentía muy feliz de ser Bombero y de poder ayudar a los demás. Por eso decidí presentar este proyecto, que desde un primer momento contó con el apoyo de las autoridades”.

El bombero berazateguense Maximiliano Firma Paz entregó su vida el martes 2 de junio, mientras luchaba por extinguir un voraz incendio desatado en una perfumería ubicada en Av. Corrientes al 5200, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto a él, también falleció Ariel Gastón Vázquez, comandante Director de la Compañía de Planeamiento, Desarrollo y Recursos Humanos de los Bomberos de la Ciudad.

Firma Paz ingresó como cadete en 1997. Durante su carrera, pasó por varios cuarteles del área urbana y estuvo en el Grupo Especial de Rescate. Tras su fallecimiento, la Municipalidad de Berazategui decretó tres días de duelo y las banderas de toda la Ciudad se mantuvieron a media asta en su honor.