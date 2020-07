(VIDEO) A unos 300 kilónetros de acá se encuentran los mejores campos de la Provincia de Buenos Aires para la cría de ganado. Ayacucho es el epicentro de buena pastura y los mejores animales de la pampa húmeda, no por nada en esa zona se realiza hace años la tradicional y emblemática Fiesta del Ternero.

Ese es el lugar de privilegio que la sociedad El Croto SA eligió para adquirir la espectacular cabaña homónima, un campo de 2000 hectáreas que cuenta con una importante variedad de ganado, fuerte en Hereford, y también en el cultivo de cereales.

Hasta aquí todo normal, podría tratarse de un poderoso grupo empresario inversor, pero cuando se empieza a indagar los integrantes de El Croto SA aparecen el el directorio figuras conocidas, como el titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Quilmes, Roberto “Mata Rodríguez.

Se supo desde siempre que “El Mata” es un apasionado de todo lo relacionado con las cuestiones campestres, a tal punto que aparece como Director Suplente de El Croto, según figura en la escritura N°6 del 21/01/08 f°12, reg n°66 CABA. En esa misma asamblea, su esposa Angela Lilian Perfumo aparece com presidente.

Se trata de una sociedad que tiene innumerables actividades, como por ejemplo CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE (INCLUYE: GANADO BUBALINO); CRÍA DE ANÍMALES: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA; INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) (FEED-LOT); CRÍA DE ANÍMALES – AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA; CULTIVO DE CEREALES DE USO FORRAJERO N.C.P. (INCLUYE ALPISTE, AVENA, CEBADA FORRAJERA, CENTENO, MIJO, ETC.); CULTIVOS TEMPORALES – AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA; CULTIVO DE TRIGO – CULTIVOS TEMPORALES » AGRICULTURA,GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA…

La lista de actividades es mucho más extensa, pero lo cierto es que “El Mata”de Croto no tiene nada. Es más, en su entorno ni siquiera lo ocultan, ya que esta semana un miembro muy cercano de su entorno familiar subió a redes este video https://youtu.be/7R9thjbVhFI donde muestra la generosidad de las vaquitas propias, que nunca son ajenas…

Fuentes confiables le aseguran a El Suburbano que este tema ya está siendo investigado judicialmente…