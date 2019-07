El Intendente Municipal, Martiniano Molina junto a Julián Amendolaggine, actual precandidato a intendente de Berazategui, recorrieron el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ). Durante el recorrido, Amendolaggine y el intendente Molina conversaron sobre el modelo de seguridad municipal desarrollado por ese distrito, el funcionamiento del centro y su futura aplicación en Berazategui.

En el marco de esa visita, afirmó que “el trabajo que hizo Martiniano junto a su equipo es lo que se debería haberse hecho hace tiempo en Berazategui”.

El Secretario de Seguridad de Quilmes, Denis Szafowal, que también participó de la visita, le describió al candidato de Berazategui cómo opera el CEQ, integrando las fuerzas policiales provinciales, Defensa Civil, Patrulla Urbana, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y el SAME. Además en el primer piso del edificio funciona el Centro Único de Monitoreo (CUM) desde donde se controlan las 700 cámaras con que cuenta la ciudad.

Szafowal destacó “El Centro de Emergencias Quilmes, es un verdadero orgullo para los vecinos por la tecnología con la que cuenta y el profesionalismo de los trabajadores. Al concentrar la actividad de las fuerzas de seguridad del distrito, ayuda a ser operativos a la hora de actuar ante las contingencias”.

Al finalizar el recorrido, Amendolaggine destacó “la seguridad de nuestros barrios la hacemos entre todos, el compromiso de María Eugenia en mejorar la policía no alcanza si los municipios no colaboran. Hoy tenemos una policía más equipada, más entrenada, más transparente, pero si eso no se acompaña con inversión municipal en cámaras, en tecnología, en luminarias, los vecinos van a seguir inseguros. En Berazategui no se invierte en cámaras hace años. Tenemos cerca de 200 cámaras, algo muy preocupante para un municipio de nuestro tamaño. Por eso quiero ser intendente, porque tenemos que revertir juntos todos estos años de desidia”.