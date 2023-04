El concejal quilmeño del Frente de Todos, Ezequiel Arauz, detalló mediante un comunicado los alcances del último encuentro del PJ Bonaerense. A continuación el escrito:

"Nuestro Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, en una reunión presidida por su titular Máximo Kirchner impulso dos cuestiones centrales para la agenda actual:

- Suma fija urgente para todxs los trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes. Medida necesaria en un país que crece y tiene bajos niveles de desempleo, pero no distribuye riqueza. Que haya tantos trabajadores pobres y sin derechos, no forma parte de la tradición del peronismo en el gobierno.

- Movilización el 13 de abril a tribunales para seguir insistiendo sobre la proscripción antidemocrática contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner y la posibilidad de que el pueblo pueda elegirla con absoluta libertad en las urnas, como ya lo hizo tantas veces".

Ezequiel Arauz, Congresal provincial