Así lo afirmó el coordinador General del GIRSU, Facundo Villa, quien además detalló el trabajo que hacen en beneficio de las delegaciones municipales, el crecimiento en kilogramos recolectados, la llegada de las nuevas unidades y el trabajo que realizan por un Quilmes Limpio

1-¿Qué cambios visualiza el vecino –sobre la recolección de residuos- desde que asumieron al frente del GIRSU?

Desde el 10 de diciembre que asumimos esta enorme responsabilidad y más allá de las dificultades con las que nos encontramos en los primeros meses, hoy podemos decir que tenemos un servicio mucho más eficiente. Donde atendemos las demandas de los vecinos día a día. Trabajando mancomunadamente con el secretario del área (Ángel García) quien está atento a todas las necesidades y demandas que genera el servicio día a día.

2-¿Ese cambio, cómo se refleja en cantidad de kilos diarios que se recolectan?

La diferencia en kilogramos es notable, en una comparativa con el año pasado durante el mismo periodo (9 meses) se evidencia un aumento de 6.800 toneladas más, esto se ve reflejado en cada barrio de Quilmes.

3-¿Cuáles son las zonas más complejas por su densidad poblacional en materia de recolección?

Sin duda el Oeste de nuestro distrito (La Florida, La Paz, Solano) es la zona más compleja en densidad de población y en materia de recolección de residuos domiciliarios.

4-¿Hay lugares a los que antes no se llegaba y ahora se recolecta el residuo domiciliario? ¿Cuáles son esos lugares?

Desde que asumimos el compromiso y la premisa del Subsecretario Adrián Pérez fue llegar a todos los puntos de nuestro distrito donde el servicio no llegaba o llegaba con muchas falencias. Hoy tenemos una frecuencia en varios barrios: El Emporio del Tanque, La Matera, Km 13, Papa Francisco, Becker, Barrio Primavera (La Cañada).

5-¿Esta tarea nueva que comenzaron a desarrollar cómo impacta en el trabajo de las delegaciones municipales?

Sin dudas es un alivio para las bases operativas, de Solano, La Paz y La Florida en particular, para ser más gráficos diariamente se levantan un promedio de 25.000 kilogramos de basura solo en esos barrios, de no ser por el servicio de recolección y el esfuerzo diario que llevan adelante los compañeros de las diferentes rutas recolectando, sería imposible mantener Quilmes limpio.

6-¿De no desarrollarse por el GIRSU, cómo estarían estos barrios?

No hay que imaginarlo, si no tener un poco de memoria y recordar los basurales que se generaban sobre Camino Gral. Belgrano a la altura de El Emporio del Tanque, Km13 que hoy se pudieron erradicar definitivamente. Específicamente salen diariamente a esos puntos del distrito (Solano-La Paz-La Florida) 15 camiones en sus diferentes recorridos los cuales recogen un promedio diario que varía entre 120.000 y 140.000 kilogramos diarios de residuos.

7-¿Por qué la diferencia?

Si esto es así un cola de pato (camión de compactación) carga un promedio de 10.000 kilogramos de basura, como su nombre lo indica compacta la basura y eso genera mayor productividad a la hora de realizar esta tarea. Los camiones volcadores no cumplen esa función y la basura sin ser compactada genera mucho por ello la diferencia de kilogramos a la hora de realizar esta tarea, ese es el motivo por el cual es esencial el servicio que se lleva adelante desde la subsecretaría de GIRSU.

8-¿Generó un alivio la compra de nuevos camiones de recolección de residuos? ¿de cuántos camiones nuevos hablamos? ¿Y de cuántos camiones es actualmente la flota?

Sin duda las nuevas 10 unidades nuevas generaron un alivio no solo en la frecuencia en el servicio, si no también saber que el compromiso de nuestra intendenta Mayra Mendoza se ve reflejado en hechos y no en un slogan de campaña. Nosotros heredamos una flota de 12 camiones y con mucha dificultad y gracias al compromiso de nuestra Intendenta se pudieron poner en valor 6 unidades más y con la adquisición de las nuevas unidades podemos llevar adelante un servicio más eficiente. Hoy contamos con una flota de 28 camiones cola de pato (camiones de compactación) y con 2 camiones carga lateral.

9-¿Cómo imaginas el futuro de la ciudad?

Lo que puedo decir con respecto a esta pregunta, que, pasado estos 4 años de gestión vamos a transformar nuestra tan querida ciudad, las problemáticas son diferentes en cada sector de nuestro municipio, pero el compromiso y las ganas de trabajar día a día por un Quilmes mejor, es lo que nos traslada a cada minuto nuestra Intendenta Mayra Mendoza, y es la tarea que llevamos adelante en todo momento.