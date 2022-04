Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda, exteriorizó su satisfacción sobre la decisión del Ejecutivo Nacional de implementar el cobro de ga-nancias inesperadas a todas aquellas empresas que, debido, primero a la pandemia y luego a la guerra tuvieron un excedente de ganancias que no esperaban.

El Defensor del Pueblo al mismo tiempo no entiende el motivo por el cual algunos sectores del empresa-riado y del sector político rechazan esta iniciativa, siendo que la misma involucraría nada más que al 3,2% de las empresas argentinas, dado que solo se aplicaríasobre aquellas con ganancias netas imponibles superiores a los 1000 millones en el año.

García insta a que de una vez y para siempre se luche para tener un país más igualitario, si después de una pandemia y una guerra todavía no entendimos que no puede haber argentinos que no tengan un plato de comida en la mesa, tenemos que replantearnos algo como sociedad.

Daniel García recalco que resulta intolerable escuchar a diferentes sectores de la sociedad, que no están de acuerdo con este proyecto, ¿cuál sería el argumento de estos sectores?¿que aquellos que ganan siempre sigan ganando (y ahora más) y aquellos que no comen sigan sin comer?

Finalmente, Daniel García recalco estamos en un momento muy delicado, donde debemos decidir qué país queremos, uno que incluya a todos o un país para unos pocos, por eso insto al pueblo argentino a seguir luchando, combatiendo y sobre todo reclamando sus derechos que tanto nos ha costado conseguir.