A poco más de una semana de pasadas las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que, digámoslo, operaron como una suerte de primera vuelta, me pareció oportuno realizar algunas breves reflexiones resaltando que cosas relevantes nos dejaron en nuestra ciudad de Quilmes.

Podríamos arribar a una conclusión rápida y terminar esta columna aquí mismo, diciendo que en Quilmes sucedió más o menos lo mismo que en el resto de la tercera sección electoral y algo similar que en el resto de la provincia de Buenos Aires, esto es, un holgado triunfo de Frente de Todos por sobre Juntos por el Cambio.

Nadie podría contradecir esta aseveración y ustedes se evitarían seguir leyéndome. Sin embargo, se me ocurren algunas consideraciones a tener en cuenta que creo interesantes, que nos diferencian del resto de los municipios y porque no decirlo, de nuestra historia electoral contemporánea.

En primer lugar, así como a nivel nacional el desastroso gobierno de Macri operó como un catalizador que unió a diversos sectores políticos y sociales permitiendo el triunfo de Alberto Fernández, a nivel local, el gobierno de Molina, que compite con el otro gobierno radical de 1999/2003 por ver quién de los dos fue el peor de la historia de Quilmes, consiguió que los sectores peronistas fundamentalmente y otros que integran el Frente de Todos, estuvieran a la altura de los desafíos que imponía el momento y con responsabilidad se lograra ordenar una competencia interna que posibilitará recuperar el municipio de Quilmes para nuestra fuerza política el 10 de diciembre.

En segundo término y así las cosas, debemos resaltar que la madurez de los sectores en competencia interna permitieron que después de mucho tiempo no se observaran esos vicios que tanto mal nos han hecho, como son, los agravios, la descalificación publica del oponente, las campañas sucias o la unión de varios con el solo objetivo de derrotar a uno, desatándose luego contradicciones irreductibles.

Luego de varias malas experiencias que nos restaron potencial electoral, los partidos que integran el FdT. permitieron que pudieran competir internamente todos los que así lo desearan.

Tuvimos una contienda ejemplar en la ciudad y los vecinos creo que lograron percibirlo, esa fue una de las razones del contundente acompañamiento el domingo 11 de agosto, más allá del contexto general.

Por último, y en concordancia con lo hasta acá dicho, hay que resaltar la actitud posterior, generosa, responsable y franca de los candidatos ante el triunfo de la más votada en la interna, Mayra Mendoza. Compañeros que en su mayoría tienen en su haber una extensa trayectoria política y que no solo sumaran sus propios votos al triunfo del 27 de octubre sino que, estoy convencido, potenciaran aún más la diferencia respecto al actual Intendente.

A partir de allí, tendremos un excepcional desafío plagado de dificultades y problemas, los propios del país, los de una provincia sobre endeudada, paralizada y los de reconstruir un municipio ausente, desarticulado, injusto en la prestación de servicios, con recaudación exigua, con niveles de pobreza y pobreza infantil escandalosos y sin una visión general compartida de hacia donde debemos caminar como ciudad.

Esa es la tarea, formidable y por momentos agobiante, que le espera a la próxima y por primera vez en nuestra historia local, Intendenta de Quilmes

El desafío de lograr un municipio para todos.

(*) Es abogado, especializado en Derecho Administrativo y Municipal UBA. Ocupó distintos cargos, ejecutivos y legislativos, como concejal de Quilmes en dos oportunidades, y senador de la Provincia (2011-2015).