El diputado provincial quilmeño de de CAMBIEMOS, Fernando Pérez, hoy buscando ser precandidato de Roberto Lavagna a Intendente, empezò hace un tiempo a admirar al radical Martìn Lousteau, incluso èl y varios de su sector se inquietan cuando trasciende que podrìa no jugar en la devaluada Alternativa Federal; es tanto el amor por el dirigente nacional y ex embajador en Estados Unidos que tiene el legislador de Quilmes, que este jueves 23 se acercò al Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurìdicas y Sociales de La Plata, y no paró ni un segundo de sacarle fotos. Todos miraban con asombro la actitud del ‘petiso’ Pèrez en medio de la presentaciòn del libro ‘Debajo del Agua” de Lousteau.