El hecho no pasó desapercibido para nadie durante el cuarto intermedio que se produjo en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Diferencias que -al parecer- se incrementaron con el correr de los meses dentro del Frente de Todos. Un envalentonado Fabio Báez se acercó hecho una furia a la banca de su par Angel García y reclamó: “Por qué no sostenes acá lo que decís en privado”. Palabras que no pasaron desapercibidas para los presentes. Recordar que tras el cierre de listas, Báez hizo públicas sus diferencias con el concejal García y principalmente con quien fuera su referente político y ex legislador, Daniel Gurzi. Diferencias que lo siguen disgustando y haciendo enojar. Contrapuntos que dentro del Frente de Todos hace tiempo que no pasan desapercibidas desde hace tiempo. Dentro del sector, criticaron la actitud de Báez.