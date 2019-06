La fiesta cinematográfica tiene como propósito ofrecer visibilidad en materia de diversidad sexual y afectiva a través de la exhibición competitiva de narrativas audiovisuales LGBTIQ+ en formato cortometraje.

El Espacio INCAA Quilmes será sede, junto al Centro Cultural Recoleta, del 9° Festival Internacional de Cortometrajes LGTBIQ+, organizado por Fundación Famicine (Venezuela) y Asociación Civil MISER (Argentina), con la producción ejecutiva del joven chileno Matías Reyes y la colaboración de la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales (RedInav), la Secretaria de Cultura y Educación y la SubSecretaria de DDHH y Género de Quilmes.

El 29 y 30 de junio desde las 18hs, el espacio INCAA Quilmes será sede de la exhibición competitiva de narrativas audiovisuales LGBTIQ+ en formato cortometraje y nuevas experiencias activistas, en el marco del “Mes Escena Quilmes”. El sábado 29 de Junio a las 16:00hs en Casa de la Cultura, en el marco del “mes escena” tendrá lugar una charla/debate con los organizadores en la Casa de la Cultura de Quilmes.

Del 27 al 30 de junio se celebrará la novena edición del Festival Internacional de Cortometrajes LGBTIQ+ CINEVERSATIL Buenos Aires. En esta edición se exhibirán 16 cortometrajes en competencia, los cuales serán evaluados por la joven directora argentina Lucía Ravanelli (ganadora de la octava edición del festival), el actor y dramaturgo venezolano José Luis Barrera, el director del Festival de Diversidad Sexual y de Género de Goiás: Cristiano Sousa. Se une a esta triada la directora chilena Marialy Rivas reconocida por su paso por Cannes con el cortometraje Blokes (2010) y por Sundance con el largometraje Joven y alocada (2012). Un talentoso jurado que tendrá la tarea de seleccionar el Mejor Cortometraje Argentino y el Mejor Cortometraje Internacional 2019.

La selección internacional está conformada por: La mariachi (México/2018), Carlito se va para siempre (Perú/2018), Inquilinos (España/2018), Porque me quieren (Colombia/2019), Caracoles (Argentina/2018), Halley&Marilyn (Brasil/2019), The snail (Irán/2018), The stroke (Reino Unido/2017), Photomaton (México/2018) y Un edén para lady Helena (Ecuador/2018). Mientras que en la selección nacional figuran los títulos: Amigos de esperma, Iguales, Muñeca rota, Casi es verano, Revés y La guardia virtual.

Marialy Rivas dictará un workshop intitulado “Breves historias LGBTI chilenas” que versará sobre las construcciones de lo político y contextos a partir de los cortos chilenos Desde siempre (1996), Blokes (2010), Blancas palomas (2018) y Magic dream (2018). El mismo será dictado en el Centro Cultural Recoleta el viernes 28 de junio a las 16 horas, con entrada libre y gratuita.

También, en esta celebración se retomará el tradicional reconocimiento CINEVERSATIL y este año se une a nuestra galería la activista trans Noelia Belén Luna, cofundadora de MISER, promotora de los derechos humanos y miembro de la Asociación Civil Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa- MISER. Actualmente, es abuela y aún persiste su sueño de lograr un apoyo real-efectivo a las personas LGBTI y los grupos aborígenes que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza.

La conducción de la inauguración y cierre del festival estarán a cargo del artista Rodrigo Peiretti junto al talento de la joven cantante ecuatoriana Mariangel Murillo.

Cronograma

Jueves 27 de junio 17:00hs

Sala de cine del Centro Cultural Recoleta/ Apertura del Festival / Exhibición de cortos nacionales/ Entrada libre y gratuita hasta agotarse la capacidad de la sala. Retirar una hora antes en boletería.

Viernes 28 de junio 16:00hs

Sala de cine del Centro Cultural Recoleta/ Exhibición de cortos chilenos/ Workshop “Breves historias LGBTI chilenas”/ Facilitadora: Marialy Rivas/ Entrada libre y gratuita hasta agotarse la capacidad de la sala. Retirar una hora antes en boletería.

Sábado 29 de junio 16:00hs

Casa de la Cultura / Charla debate junto a los organizadores y SubSecretaria de DDHH del Municipio de Quilmes

Sábado 29 de Junio 18:00hs

Sala de cine Espacio INCAA Quilmes/ Exhibición de cortometrajes nacionales/ Presentación musical Alan González/ Entrada libre y gratuita hasta agotarse la capacidad de la sala.

Domingo 30 de junio 18:00hs

Sala de cine Espacio INCAA Quilmes/ Exhibición de cortometrajes internacionales/ Anuncio de ganadores/ Homenaje a activista trans/ Presentación musical de Mariangel Murillo/ Animación: Rodrigo Peiretti/ Entrada libre y gratuita hasta agotarse la capacidad de la sala.