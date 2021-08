El Plenario del “Movimiento Evita” y la “CTA” se llevó a cabo este miércoles en Quilmes Oeste, dentro del marco de la unidad y de cara a las elecciones PASO del próximo 12 de septiembre.

Ambas organizaciones hicieron un análisis exhaustivo del trabajo que se viene realizando desde la asunción del gobierno del presidente Alberto Fernández y el Frente de todos, pasando por temas centrales como la economía, la pandemia, la inclusión, la educación dentro de los barrios populares de nuestro distrito, a la vez que manifestaron el apoyo a las listas presentadas por el “Frente Todos” en la provincia de Buenos Aires y en el municipio de Quilmes, donde se está trabajando fuertemente junto a la intendente Mayra Mendoza, quien es la máxima representante de la unidad en el distrito.

“NO EXISTE PROYECTO TRANSFORMADOR SIN EL APOYO POPULAR QUE GARANTICE EL ÉXITO DE TODA REVOLUCIÓN”

“La Patria se ha construido hace más de doscientos años por la unidad de un pueblo, desde los Mapuches cediendo caballos y ganado para el cruce de Los Andes, hasta esclavos peleando por un futuro de libertad” manifestaron quienes hicieron uso de la palabra, a la vez que recordaron que, “El General San Martin dijo: “Un día se sabrá que la Patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros que ya no volverán a ser esclavos de nadie”.

“De la misma manera que el General San Martin pensó en construir la patria grande, nosotros tenemos el deber de reconstruir un tejido social destruido. No existe proyecto transformador sin el apoyo popular, es la participación del pueblo la que garantiza el éxito de toda revolución”.

Finalmente expresaron que, “Esa unidad en la diversidad la vemos como ejemplo en el “Frente de Todos”, y es nuestra responsabilidad seguir construyendo esa unidad, no solo en un contexto electoral para disputar contra proyectos antipopulares, también por un objetivo mucho más grande y amplio que sea capaz de contener las ideas y voces de la totalidad, donde todos puedan hablar, escuchar, debatir y trabajar para conseguir la justicia social que nos merecemos para la felicidad de todo el pueblo”.

Finalizada la reunión se redactó un Documento firmado por todos los que hicieron uso de la palabra, donde se plasmaron las manifestaciones y las distintas opiniones de los presentes.

PRESENTES

Participaron y expusieron La pre candidata de los movimientos populares Rosalinda Mendoza, la concejal Patricia “Pato” Iribarne, Jorge Voytovich, Nahuel López y el dirigente Fabio González (por el Movimiento Evita Quilmes); Alejandro Abdala y Andrea Duarte (por la CTA Autónoma de Quilmes), y Pedro Coria y Vanina Cabrera (por la Asociación Sin Fronteras a la discapacidad-ASFAD)