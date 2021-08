Llamó la atención en los últimos días la aparición de un cartel que promociona la candidatura para diputado nacional por en CABA del arquitecto quilmeño, empresario y ex consejero escolar, Fernando Larsen. De la mano de UNIR-JUNTOS, se ve una imagen a todo color super producida de Larsen a la vista de todo el mundo y en una de las dos esquinas más concurridas del centro porteño. Todo bajo el estudiado slogan “Un CAMBIO con varios proyectos”.

UNIR es el partido creado por el abogado, actual diputado y ex dirigente radical, Alberto Asseff, de fuertes vínculos con algunos peronistas díscolos como Miguel Angel Pichetto. En su lista 2021 de UNIR-JUNTOS estaba la promesa de una fuerte candidatura para el quilmeño vía acompañamiento y respaldo de empresarios, cuestión que finalmente no prosperó. Quisieron que Larsen firmara en el puesto 16 de la lista de precandidatos a diputados nacionales, un lugar sin ninguna chance, por lo que no logró la rúbrica del arquitecto ya que ese no era el acuerdo inicial.

La curiosidad frente a la aparición de este cartel hizo que El Suburbano se comunicara con el propio Fernando Larsen, quien sostuvo: “No soy candidato a nada, ni de los amarillos, ni FdT, ni de nadie”.