A partir del 2 de abril Javier Baños dejará el cargo de fiscal del departamento judicial de Morón, que ocupa desde el año 2005. Su carta de renuncia incluye fuertes críticas al sistema de administración de leyes y expone al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand. En dialogó con El Cactus, contó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

“Hace 25 años que estoy en el poder judicial, los últimos 15 como Fiscal acá en Morón y vengo viendo, en forma sistemática, que no se están respetando ni el código de procedimiento, ni la ley del Ministerio Público, ni el sistema de selección de magistrados que establece la constitución de la provincia de Buenos Aires”, señala Baños, que había denunciado en distintas oportunidades el accionar del ex Fiscal General de Morón, Federico Nievas Woodgate.

Una de esas denuncias fue por el incumplimiento de los procesos para designar fiscales en el Departamento Judicial de Morón, que incluye a los distritos de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo.

“Poner a un magistrado en funciones es un proceso muy complejo, se requiere de un montón de actores intervinientes. Tienen que crear una Ley, se llama a un concurso en el Consejo de la Magistratura, se toman exámenes escritos y -ahora con la nueva ley- también oral, se analizan los antecedentes de los candidatos, el Consejo de la Magistratura eleva una terna que es vinculante para el Poder Ejecutivo, de esa terna el Ministro de Justicia elige a un candidato, lo manda al Senado, el Senado le da el acuerdo y bueno el Gobernador es quien designa al titular de la dependencia”, subraya el funcionario.

Sin embargo, Baños sostiene que en Morón “parece que se define por el capricho de Federico Nievas Woodgate que era el fiscal general y que hoy está suspendido por su presunta vinculación con delitos de lesa humanidad. Él decide quienes son los titulares y los adjuntos de hecho. Sin ningún fundamento jurídico ni respetando ningún criterio de idoneidad. Elige a dedo quienes son los amigos de él que va a poner de fiscales titulares”.

Cuando todavía estaba en funciones, como Fiscal General, Nievas Woodgate ordenó desarticular la fiscalía en la que se desempeñaba Baños y separar las fiscalías de instrucción de las de juicio.

“A mí me asigna competencia, como adjunto, en una fiscalía con menor competencia que se pueda tener que es la de flagrancia. Yo la impugno esa resolución, porque además de ser ilegal e inconstitucional, está invadiendo las competencias que son propias del Consejo de la Magistratura, porque decidir quién va a ser un titular de una dependencia no lo decide un fiscal general, lo decide el Gobernador después de todo ese proceso complejo que señalé antes”.

Luego de la denuncia que Baños presentó en la Oficina de Controles Internos de la Procuración General, el jurado de enjuiciamiento, suspendió al ex fiscal general, pero por un motivo diferente al denunciado. Fue suspendido por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Consultado sobre si el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand está protegiendo a Nievas Woodgate al no tratar ninguna de las denuncias que había presentado, Baños se limitó a los hechos puntuales: “Yo no puedo decir si lo defiende o no lo defiende, que es lo que hizo o lo que no hizo. No puedo meterme en la cabeza del procurador. Puedo ver los hechos objetivos. Hice cuatro denuncias y no pasó nada”.

Por otro lado, el fiscal que hará efectiva su renuncia a partir del 2 del próximo mes, aseguró que las personas que están hoy a cargo de la Fiscalía General de Morón, fueron puestas a dedo por el Fiscal General suspendido y que “incluso hace poco se conoció a través de los medios que le habían otorgado las claves de acceso al sistema informático de la procuración. Eso es un escándalo, ahí están todas las causas, los procesos más sensibles del sistema judicial, y esta persona podía acceder a esa información”.

En la última denuncia presentada por Baños, había dejado en claro que ponía a disposición su renuncia, ya que se resistía “a aceptar que la ilegalidad, la injusticia y la arbitrariedad fueran administradas desde los supremos órganos supuestamente encargados de velar por el cumplimiento de la ley y garantizar la justicia. Una deriva axiológica que en el ámbito de la justicia moronense ha alcanzado grados paroxísticos”.

Según confirmó a este medio, nunca tuvo respuesta.

Fuente: El Cactus Noticias del Oeste