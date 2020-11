Bajo el título “Sobre volver a donde siempre estuvimos”, el Frente de Gremios Estatales de Quilmes marcaron su posición ante el regreso de las clases en el distrito en esta nueva etapa del Distanciamiento Social y Obligatorio en el que ingresó la Región en un contundente comunicado.

El documento que es firmado por SUTEBA, UDEQ-FEB, ATE, y UDOCBA, los representantes gremiales dejaron bien clara su posición. Y señalaron que nunca dejaron de trabajar los auxiliares y docentes, ya que están en los establecimientos educativos para asistir a familias o entregar bolsones de alimentos.

Al hablar de la revinculación que el Estado impulsa desarrollar en esta nueva etapa que atraviesa el AMBA, afirmaron que “en primer lugar, incluso en el contexto del nuevo período caracterizado por el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, la lenta disminución progresiva de contagios y las expectativas de vacunación, la emergencia sanitaria y alimentaria contra la pandemia sigue siendo lo principal de nuestra lucha, centrada en todas y cada una de las comunidades educativas, en especial aquellas en las que impera el hambre, el hacinamiento, la falta de trabajo y contención social.

Al hablar de su labor, el Frente Gremial afirmó que “las y los trabajadores de la educación, docentes y auxiliares, continuamos atendiendo, día a día, sin horarios ni interrupciones, en las difíciles condiciones del aislamiento, las tareas del proceso de enseñanza – aprendizaje y continuidad pedagógica virtual, las relaciones vinculares y afectivas , presencia en las escuelas entregando los módulos alimentarios y cuadernillos a las familias, seguimientos del alumnado, etc. Auxiliares y docentes pusimos el cuerpo, el tiempo, el esfuerzo y nuestros propios medios de trabajo virtual al servicio de este compromiso. Nunca abandonamos el espacio educativo. No hay regreso porque siempre estuvimos allí”.

Sobre las acciones de revinculación, el Frente Gremial explicó que “las mismas son de carácter voluntario para sus actores (instituciones, incluidos las y los trabajadores de la Educación y familias) y por lo tanto las decisiones en tal sentido deberán surgir de la participación, el debate y la construcción colectiva, sin ningún tipo de imposición y en el consenso más amplio ( referido NO solo a si se hace o no , sino a modalidad y asignación de roles)”.

En el caso de darse un acuerdo institucional, los Gremios reclaman que “deberán cumplirse sin excepciones todas las condiciones y protocolos de seguridad, higiene e infraestructura estipulados en el Plan Jurisdiccional para edificios seguros, servicios de agua, análisis bacteriológico y limpieza de tanques, electricidad, gas, servicios sanitarios, elementos de protección personal, tanto en los edificios escolares como en el lugar de elección para las tareas. Estas condiciones deberán ser supervisadas por el comisión mixta distrital en gestión estatal y comités mixtos de seguridad e higiene en gestión privada y todos los proyectos deberán ser tratados indefectiblemente en el ámbito de la Unidad Ejecutora de Gestión Distrital (UEGD)”.

Tras resaltar que los elementos y recursos necesarios deberán ser provistos en su totalidad, reclamaron capacitaciones y campañas informativas a las comunidades educativas.

“Finalmente desde las Organizaciones Sindicales reafirmamos la necesidad de extremar las condiciones sanitarias necesarias para garantizar la realización de estas acciones, sin subestimar que seguimos en contexto de pandemia mundial, y al mismo tiempo reiterar que las mismas deben surgir de los legítimos consensos de las y los trabajadores de la Educación y las comunidades educativas”.