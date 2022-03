El gobernador Axel Kicillof asistió a la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura Bonaerense. En su discurso destacó la importante inversión en materia sanitaria para poder afrontar la pandemia del coronavirus, la campaña de vacunación y no obvió en señalar que seguirán trabajando en un programa de gobierne que transforme la provincia a través de un plan de obra pública denominado 6x6.

Sin nombrarla a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, Kicillof no dudó en cuestionar la gestión “neoliberal”. Continuando con su oratoria, el gobernador señaló sobre la pandemia por coronavirus como un periodo de "angustia, de dolores y privaciones", y señaló que "con el frágil sistema de salud no hubiéramos podido enfrentar las amenazas, y debimos recuperarlo: Trajimos aviones del exterior con 400 toneladas de insumos, se hizo la inversión sanitaria más grande de la historia de la provincia".

Además, agradeció a "la solidaridad de nuestro pueblo pudimos evitar un colapso sanitario", y aseguró que "pusimos luego en marcha el plan de vacunación más grande de nuestra historia, que nos ha permitido empezar a superar esta crisis".

En esa línea, afirmó que "a ningún bonaerense le faltó los que necesitó en materia sanitaria". Relató la creación del comité de Emergencia de coordinación con distintos ministerios, adonde se logró implementar un sistema de fases para "la regulación conflictiva de las aperturas y los cierres, que fue acompañado por los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires". "Logramos mantener la unidad en los momentos de crisis, y quiero a gradecer a todos los intendentes e intendentas de todos los colores políticos", sentenció.

Además, describió las tres olas de coronavirus que atravesó la provincia de Buenos Aires, y dijo que en la primera ola tuvo un pico de casos de 6 mil casos en agosto; la segunda, en mayo con 12 mil casos; y en la tercera ola llegó a 44 mil casos.

"La tasa de letalidad pasó de 3,3% a solo 0,3% durante la tercera ola. Los internados pasaron del 44% en la primera ola a menos del 1% en la tercera ola", afirmó.

Y agregó: "Hemos vacunado a 16 millones 14 millones y 7 millones con tercera dosis y refuerzo. Si la provincia fuera un país, sería el cuarto en vacunación en el planeta. Hay tercera dosis libre para mayores de 12 años. Vacuna, libre, gratuita y federal".