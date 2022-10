Se inauguraron obras en el Complejo Cultural Municipal La Calle. La apertura tuvo la participación del gobernador Axel Kicillof; el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; y el secretario de Cultura y Educación local, Federico López. Y la Orquesta Infantojuvenil de Hudson -compuesta por 38 estudiantes- interpretó el Himno Nacional Argentino y una versión instrumental de la canción We Will Rock You del grupo de rock británico Queen, acompañados por tres bailarines del taller de ritmos urbanos que brinda la Secretaría de Cultura y Educación.

"Esto forma parte del trabajo en conjunto que hacemos con el Municipio, cuyo resultado se encuentra a la vista". Y agregó: "Me llena de orgullo presenciar estas expresiones de la cultura popular, como la Orquesta o los chicos que bailaron. Es un nuevo avance para Berazategui. La provincia de Buenos Aires necesita intendentes como el doctor Mussi, con su capacidad de gestión para aplicar territorialmente todas las políticas que impulsamos".

Por su parte, Mussi expresó que "estas mejoras dignifican este espacio cultural y estamos convencidos de que donde hay cultura y educación, las otras cosas se pueden solucionar. Agradezco el incondicional acompañamiento tanto del Gobierno provincial como nacional".

Las obras del interior del Complejo La Calle consistieron en la instalación de tableros eléctricos para el control de la iluminación y los nuevos equipos de climatización frío/calor, colocación de paneles acústicos, renovación e instalación de ventanales y la construcción del nuevo pilar eléctrico. En tanto, en el exterior se realizó el desmonte del terreno vegetal y carpeta asfáltica, ejecución de cordones, rampas y bases para luminarias nuevas, además de la adaptación de cámaras y desagües pluviales.

El Complejo Cultural Municipal La Calle funciona desde 2021 y forma parte del proyecto integral Estaciones, orientado a la generación de espacios participativos para la comunidad en la cercanía de Estaciones ferroviarias. Dentro de su agenda semanal se desarrollan distintas propuestas dinámicas, presentaciones artísticas y recreativas, además de talleres para jóvenes y clases de alfabetización.

Posteriormente Kicillof encabezó con Mussi la apertura del Primer Foro Provincial de Cooperativas en Marcha, un encuentro de debate que reunió a más de 600 representantes del sector con el objetivo de identificar problemáticas y abordar una agenda de desarrollo de cara al futuro. Fue en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui, y también participaron los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; además de la directora provincial de Acción Cooperativa, Melina Gobbi.

"Esta es la primera edición de un foro que va a contribuir con el crecimiento del movimiento cooperativo y va a sumar instrumentos para el debate y la difusión de sus objetivos", explicó Kicillof y agregó: "El Gobierno de la Provincia está aquí representado por múltiples áreas, ya que las políticas públicas de fomento, promoción y apoyo al sector son transversales a todos nuestros ministerios e instituciones".

En ese sentido, el Gobernador señaló: "Venimos de una etapa en la que se atacó a las cooperativas y se les quitó el fondo con los recursos que les correspondían en forma legítima. Hemos recuperado esa inversión y hoy disponemos de múltiples programas que se aplican para acceso al crédito, la formación y el impulso de un régimen que está hecho por y para los trabajadores".

Por su parte, el intendente Mussi remarcó: "Sentimos un orgullo muy especial por nuestros cooperativistas. Este es un sistema que va a seguir creciendo para llevar dignidad a los hogares del país y de la Provincia".

"Desde el inicio de nuestra gestión nos propusimos acompañar y fortalecer a las cooperativas, que en diciembre de 2019 se encontraban en una situación muy difícil. Creamos un área específica, la Dirección de Cooperativas Agropecuarias, y distintos programas, como el de Incubadora de cooperativas", sostuvo Rodríguez y agregó: "Seguimos trabajando junto al sector, brindándole capacitaciones, asistencia financiera y asesoramiento técnico, porque estamos convencidos de que cada vez tiene que existir más cooperativismo en la producción agropecuaria y agroalimentaria en la Provincia".

También estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; las ministras de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el presidente del INTI, Rubén Geneyro; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; la subsecretaria de Industria, PyMEs y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y el diputado provincial Juan Malpeli.