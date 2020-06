La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó hoy el operativo sanitario DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), que se realizó en los barrios La Resistencia y Covendiar II, de Ezpeleta Oeste; además del Dreymar y El Tala de Quilmes Oeste.

“Organizamos la búsqueda activa de posibles casos de personas contagiadas con COVID-19 para dar intervención estatal inmediata y prevenir la circulación viral en el barrio. Es un esquema de trabajo entre el Gobierno Municipal, Provincial y Nacional para evitar contagios y seguir profundizando mejoras en el sistema de salud para los quilmeños y las quilmeñas”, aseguró la Jefa comunal.

Las cuadrillas sanitarias recorrieron las viviendas puerta a puerta y dialogaron con los vecinos para la detección de síntomas sospechosos de coronavirus o de contactos estrechos de pacientes ya confirmados. Así, determinan los hisopados en los camiones sanitarios y el traslado de la persona a un centro de aislamiento a la espera del resultado del test o de salud para su recuperación.

A su vez, más de cien promotores comunitarios del programa Cuidarnos del Municipio de Quilmes continúan el relevamiento de la situación sanitaria de cada barrio, ofrecen información esencial y recomendaciones para evitar el contagio.

Estuvieron presentes en la actividad el secretario de Salud comunal, doctor Jonatan Konfino; el coordinador de Descentralización de la Jefatura de Gabinete, Julián Bellido; la directora de Atención Primaria en Salud, doctora Natalia Nápoli; las concejalas María Eva Stoltzing, Eva Mieri y Patricia Iribarne; y la directora del CIC 2 de Abril, Luciana Arona; además de integrantes de distintas organizaciones sociales loca

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indicaciones a vecinos

Las autoridades sanitarias indicaron que es importante mantener distanciamiento y tomar las precauciones de contacto: “La idea es ingresar al barrio para poder identificar personas que tengan algún síntoma compatible con coronavirus y que hasta el momento no se hayan contactado con el sistema de salud (porque los síntomas son leves, o porque no los relacionan con síntomas compatibles con el coronavirus, o no pudieron dejar a sus hijos chiquitos solos, son personas añosas o tienen otra enfermedad), acompañarlos al camión donde estamos realizando los testeos y posteriormente a través del CAPS y el equipo de Salud, se informarán los resultados”, indicó la subsecretaria de Planificación Sanitaria de la Secretaría de Salud de Quilmes, Carolina Begue.

En el caso de identificar algún confirmado para coronaviurs, se realiza la investigación del caso para identificar los contactos estrechos y su traslado a un centro de aislamiento o a un hospital, en función de su cuadro clínico y sus comorbilidades.

Del mismo modo, resaltaron que ante la emergencia los barrios requieren de una atención comunitaria que acompañe a los grupos de riesgo y difundan las medidas para cumplir con la prevención. Es un trabajo que se está haciendo en conjunto con los promotores de salud del Municipio, referentes territoriales, gente del barrio que conoce a los vecinos, de epidemiología que completa las fichas y los datos de la gente y los médicos que hacen el triage y el testeo en conjunto con la Provincia y el apoyo de Nación.