Qué cómo conozco a “El Hombre”? Jeje, de larga data. Muchos quilmeños nacimos política-mente en la Unidad Básica de Alvear. El local pertenecía a Ángel Leónidas Abasto. Allí conocí a un hombre. Callado. Calculador. De porte marcado y con un detalle imposible de pasar desapercibido, su bigote. El seguramente no lo recordara, pero Nelly Chiquín me lo presentó. Una gran mujer que me apreciaba mucho y era reciproco. Ella le dijo que me llevara. Aníbal había ganado la intendencia. Y así de la mano de Fito Benítez termine en la Secretaria Privada del edificio de la calle Sarmiento. Sin embargo me apasionaba el ámbito del trabajo, la defensa del más desprotegido y la cuna política del propio Gral. Perón. Así es que le pedí al entonces Intendente de Quilmes el pase en Comisión a la Sub Secretaria de Trabajo de Quilmes, F. Varela y Berazategui, que quedaba en Lavalle 725. Todavía no existía ni la Shell de la esquina. Las vueltas de la vida me tuvieron casi diez años allí, haciendo mis armas en el Derecho del Trabajo, especializándome y trabajando para casi todos los gremios zonales y la CGT. Increíblemente “El Hombre” accede a la cartera de Trabajo y la lleva de Sub Secretaria a Ministerio, siendo designado Ministro el mismo día de su cumpleaños. Jamás lo olvidare ya que recuerdo el ingreso de dos personalidades envueltos en estruendosos aplausos: Saúl Ubaldini y Hugo Moyano. Ya para esa época me comunicaba con él, ahora “Jefe”, vía mail. Siempre disponía de la última tecnología. Yo enviaba proyectos y me devolvía indicaciones, hasta me llego a enviar a una persona para que la apadrine por el camino del derecho. Quizás por eso cuando fui Secretario Legal y Técnico del Municipio de Quilmes, en la Intendencia de Gutiérrez, nadie entendía el porqué de mi número tan antiguo de legajo, o porque siendo que para el propio “Barba” era su enemigo, yo tenía una foto con “El Hombre” en mi despacho.

Siempre goce de su afecto y él sabe que también del mío. Una mente brillante y una memoria asombrosa. Pocas veces vi esa similitud salvo cuanto estuve casi dieciséis años como abogado de Torneos y Competencias al lado de Luis Nofal. Sin dudarlo las dos personas más brillantes que he conocido y tratado con afinidad.

Siempre por algún motivo estuvimos en contacto. La política, los amigos, el derecho, etc.; y hasta siempre soñé terminar mi carrera política con una espalda de conocimientos tan inmensa como la suya.

Hoy sigo gozando de su amistad, y hasta tengo el honor que se haya referido a mí en varias oportunidades como un viejo amigo; y si, nos llevamos apenas diez años, y nos conocemos otros apenas treinta.

Es por ello que, y supongo que tu pregunta viene por ahí, tuitié hace algunos días: @FernandezAnibal El imprescindible según Bertolt Brecht? Sin duda alguna! Le rapiñaron la Gobernación, ya que si no hubiéramos cambiando la larga y triste historia de esta rica, y tan pobre, provincia. Pero no es una persona que ningún gobierno pueda tener fuera de su círculo más alto de poder. Espero, por Argentina y todos nosotros, que el Presidente le ponga la 5 y lo mande a la cancha.

Nadie puede nadar en las aguas más difíciles y cuesta arriba como “El Hombre”, un salmón nato, diría Andrelo. Te digo más, hasta una vez le dije en su propio despacho de Ministro, en alusión al obsequio que le hice del libro “Il sorriso di Niccoló” de Maurizio Viroli, que cuando sea Presidente me gustaría ser su Nicolás.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos.

Hay otros que luchan un año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos.

Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.”