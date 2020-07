El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, volverá a demandar de manera penal a la empresa privada EDESUR, encargada de brindar el suministro de energía eléctrica en la Ciudad. Si bien la denuncia fue presentada en la Comisaría Primera de este distrito, la demanda recaerá en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes.

La acción se fundamenta a partir del estado de emergencia sanitaria por el COVID–19, ya que los cortes permanentes de energía -por parte de la empresa denunciada- generan inconvenientes en el normal funcionamiento del servicio de agua potable, que en el caso de Berazategui es un recurso municipal, y en este contexto de pandemia, uno de los elementos principales de higiene para prevenir contagios.

Según consta en el texto de la denuncia: “En razón de los reiterados cortes de suministro eléctrico que acontecen en esta localidad. Todo ello, en razón de desperfectos que se ocasionan en los pozos de agua situados en la localidad de El Pato y que afectan el suministro en la zona céntrica y en el sector lindante al Cruce Varela. Que el servicio es esencial, afecta la higiene de las personas, perjudicando así la salud pública y, teniendo en cuenta la situación de la pandemia por COVID-19, puede generar varios contagios, ya que la higiene es uno de los medios de prevención de esta enfermedad”.

Los litigios judiciales de Berazategui contra EDESUR ya cumplieron más de una década. Hace cinco años, un fallo de la Justicia Federal de la provincia de Buenos Aires ordenó que, por razones de seguridad y salud, EDESUR debe brindar el servicio en forma ininterrumpida en la ciudad de Berazategui. Sin embargo, no parece ser suficiente, ya que hasta la fecha no se registraron evidencias de mejoras por parte de la empresa, y los cortes de energía eléctrica se efectúan con mayor frecuencia. Cabe destacar que a Berazategui lo afecta de manera doble, porque los vecinos no solo se quedan sin luz sino también sin agua, ya que las bombas de extracción de los pozos funcionan con electricidad y requieren un determinado nivel de tensión eléctrica para su reinicio automático, que no se alcanza inmediatamente cuando la empresa restablece el servicio, por eso también hay casos de vecinos que tienen luz pero no agua.