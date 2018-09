Este medio pudo consultar al intendente Martiniano Molina, horas después del discurso presidencial del día lunes. El Jefe Comunal analizó el momento polìtico económico actual, y no dudó un instante en volver a darle su pleno apoyo.

– ¿Como vio el discurso del presidente Macri?

– Vi un discurso de un Presidente claro, preocupado por la situación, encima de los temas, atento, pero también con la firmeza y la claridad para ver dónde y cómo seguir.

– El Presidente habló de que el país está en emergencia, ¿cómo piensa que esto va a recaer en el distrito?

– La Argentina tiene una pobreza estructural, histórica, que es lamentable. Pero también hay que entender que esa pobreza no se generó de un día para el otro. Tuvimos un gobierno anterior que llegó a decir que teníamos menos pobreza que Alemania. No es echar la culpa a otros, pero sí entender que esto es algo histórico, que este Gobierno se propone ir transformando. Obviamente, todo lo que sucede en el exterior nos pegó fuerte y eso hace que nuestras posibilidades, nuestro proyecto, se haya visto afectado por esto.

Creo que en Quilmes la situación de la pobreza es estructural, de hace muchos años. Somos el distrito con mayor cantidad de villas y asentamientos, con la más grande del Conurbano que es Itatí, con situaciones muy duras en muchos lugares. Esta es una realidad que nos preocupa y nos ocupa desde que asumimos. Intentamos llegar a todos los barrios con lo que tenemos, y nos hacemos presentes, como por ejemplo, con el Estado en tu Barrio, con el fin de ayudar a la gente. Se ha hecho muchísimo, pero desde mi óptica aún no alcanza. Falta mucho, pero estoy convencido de que es la dirección.

– ¿Cuál es su posición y cómo ve el futuro?

– Macri es un presidente con mucha convicción. A mí me da certeza y claridad que sabe perfectamente cómo seguir. Pensemos que la situación económica en Argentina es crítica y esto viene sucediendo hace varios años. Vivimos siempre endeudados y esto no se resuelve de un día para el otro.

Confío en este camino, en que Cambiemos va a salir adelante y creo a la vez que también hay que darle una oportunidad, ya que hemos intentado con otras recetas y hasta aquí nos han traído. No se puede negar lo acontecido. Entiendo que mucha gente diga que no se puede vivir del pasado, pero si no conocemos de dónde venimos es imposible entender por qué estamos donde estamos. Hay que seguir fortale-ciendo Cambiemos, seguir convocando a los que piensan distinto, escuchando a todos. Esa es nuestra mirada.

Y con respecto al futuro, veo que trabajando de esta manera, en equipo y diciéndonos la verdad, reconociendo los problemas, y no mirando para otro lado, estando presente en los lugares más difíciles, es la manera. Por lo tanto, soy optimista.

– ¿Qué le diría a los vecinos?

– No negar las dificultades. Hay que estar cerca de los vecinos, acompañando este proceso que no es sencillo, no es fácil, pero que va a darnos novedades positivas dentro de no mucho tiempo. Y, como dije, la base de la transformación es el trabajo y sobre todo, creo en esa frase de Einstein que dice que “si queremos cambiar las cosas, debemos cambiar cómo las hacemos”. Siempre las hicimos de la misma manera y los resultados fueron siempre iguales. Eso paso durante muchos años en Argentina y hoy estamos tratando de hacer algo diferente, difícil, complejo, pero que tiene una base sólida en los valores que recién mencioné.