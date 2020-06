“Hemos recibido al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, esta mañana en la Municipalidad de Quilmes. Han llegado los cuadernillos para todas las familias que tienen niños, niñas, niñes escolarizados del barrio Azul, tanto de Quilmes como de Avellaneda. Además, para poder continuar con los conocimientos y el aprendizaje en esta situación excepcional que estamos viviendo en el mundo. También nos han hecho un aporte de máscaras protectoras para poder seguir trabajando en esta pandemia. La articulación entre Nación, Provincia y los municipios sigue mostrando que estamos para dar respuestas frente a este momento tan complicado y para seguir garantizando derechos”, afirmó la Jefa comunal.

Por su parte, Trotta expresó: “Vinimos con el compromiso de acompañar desde el Ministerio a un Municipio que está atravesando un momento muy difícil. Acercamos materiales pedagógicos del programa Seguimos Educando cuyo objetivo es transitar este momento extraordinario que implica la suspensión de la concurrencia física a las aulas. Estamos coordinando con las provincias y los municipios esta iniciativa que nos permite dar continuidad pedagógica a niños, niñas y adolescentes en una Argentina profundamente desigual donde no todas las familias cuentan con las mismas posibilidades ni el mismo acceso a la tecnología” Y agregó: “también avanzamos en un plan de acciones de infraestructura escolar para realizar en el momento que la situación nos lo permita, atravesada la pandemia”.

El Ministerio dispuso de 140.000 cuadernos del programa Seguimos Educando para ser distribuidos entre los estudiantes del distrito. Además, hoy se realizó un refuerzo de las 4 series para entregar entre niños, niñas y adolescentes de Villa Azul. Estos cuadernillos cuentan con actividades para todos los niveles de la educación, con el fin de garantizar la continuidad pedagógica de aquellos estudiantes que no acceden a la tecnología o no cuentan con conectividad en sus hogares. Esto se suma a las 2.600 netbooks que se entregarán a alumnas y alumnos del primer año del ciclo superior del nivel secundario en establecimientos educativos de gestión estatal.

El ministro Trotta se interiorizó de la situación de Villa Azul y de las necesidades de niños y niñas en edad escolar. Del censo realizado de 2018 se desprende que en el barrio viven 1.252 niños y niñas y 375 adolescentes por ello se entregarán cuadernos según edad y ciclo alcanzado.

El Ministerio de Educación de la Nación, a través de Educ.ar Sociedad del Estado y del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), en conjunto con el Ministerio de Cultura y el Museo Malvinas, comenzaron a fabricar máscaras de protección facial con 1000 impresoras 3D, con el objetivo de evitar la escasez de insumos y reducir sus costos de adquisición durante la pandemia por el COVID- 19.