Entre la noche del sábado y la mañana del domingo último la entidad de la barranca sufrió un robo en la utilería del plantel de Primera, que luego de difundirse la noticia, colegas del plantel de Boca Juniors se solidarizaron acercándole botines a los jugadores Mates.

Casualidad o no el mismo día sufrió un robo el vicepresidente Cesar Sosa en su domicilio particular, sin que trascendiera.

¿Será que es un ajuste de cuentas por parte de la barra la cual se di-ce que no está percibiendo las entradas que acostumbraba a recibir o quizás la feroz interna que existe en la CD Mate y que llevó a Daniel Zisuela a renunciar de palabra por unos días?

La cosa en Argentino de Quilmes está más caliente que nunca. Justamente el sindicalista gastronómico estaría muy comprometido por el avance de una causa judicial en su contra y el pase de facturas entre los miembros de la Comisión Directiva estaría a la orden del día.