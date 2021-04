A propósito de una nota que el intendente de Vicente López, Jorge Macri, donde sostiene que “Monzó no es parte de Juntos por el cambio en la provincia”, aregando que “hay sumas que restan”, desde el sector liderado por Emilio Monzó salieron a tirarle dardos al jefe comunal.

Fue el propio ex senador quilmeño Eduardo Schiavo, y hombre cercano a Monzó quien en las redes salió a cruzarlo: “El camino no es restar, excluir y silenciar @jorgemacri

La soberbia y el sectarismo son el combustible de la grieta y esta es la foto del fracaso de la política. El camino es el diálogo y la búsqueda de consensos, no tengamos miedo a las PASO. El debate nos fortalece”