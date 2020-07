“Ante la pandemia que nuestra sociedad esta sufriendo, con un enemigo desconocido e invisible, sin saber el alcance que él mismo tiene, y sabiendo del impacto que repercutirá tanto en la salud, la economía y en lo social; reconociendo que venimos de cuatro años de neoliberalismo despiadado que nos dejó totalmente expuestos a niveles socioeconómico”, arranca el comunicado del defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García.

Por ello esta Defensoría “cree que es primordial que el Congreso Nacional ponga en agenda la ley de IMPUESTOS A LAS GRANDES FORTUNAS, que no debería ser por única vez, en este caso coincido con el Sr. Intendente. Es mi convicción que hoy el desastre que la pandemia ha traído en el mundo, es una oportunidad para repensar en una verdadera redistribución de la riqueza. No son tantos en nuestro País los que deberían tributar, unas 20 mil personas, en solidaridad al resto del pueblo, se recaudarían unos 4 mil millones de dólares anuales para redistribuir,necesario ante las predicciones,lamentablemente uno de cada dos argentinos caerá en la pobreza”.

“Los comerciantes, las pymes, las pequeñas industrias, los monotributistas que hoy no pueden trabajar por razones comprensibles, cuidar la salud, sin vida no hay ni derechos ni economía posible, aún con el esfuerzo que esta realizando el gobierno, a todas luces no va a ser suficiente”, añadió.

El ombudsman avellanedense, señaló además que “también el Gobierno tiene que negociar la herencia de la deuda externa, que hoy a mi entender no es un tema primordial si pensamos en la Pos pandemia, por ello allí es donde nuestro presidente se debe poner fuerte, más cuando hablamos de una deuda ignominiosa que debería pagarla quien la contrajo y no el Pueblo argentino. Hoy debemos trabajar para fortalecer el mercado interno, pensando en el vecino, como centro de los actos de gobierno, tenemos muy claro que si no apuntalamos a nuestra gente difícilmente podrán ejercer plenamente sus derechos, y esa es mi tarea como Defensor del Pueblo, por ello vierto opinión”.

García finalizó diciendo: “En esta situación, es que con humildad le decimos a nuestros gobernantes que no duden en utilizar todas las herramientas legales para defender a cada uno de nuestros ciudadanos en esta nueva coyuntura”.