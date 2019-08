El viernes 16 de agosto una representación de dirigentes peronistas y ex presos políticos visitaron en su prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy a la diputada por el parlasur, Milagro Sala. Por Chaco fueron Jose Luis Valenzuela, ex preso político de la dictadura y Secretario de DD. HH de esa provincia. El abogado Sergio Quiroz, la secretaria del partido de la victoria, Analia Enciso y Jorge Miño, ex preso político. Por Jujuy el antropólogo Federico Fernandez y el arqueólogo Saul Tejerina. Por Quilmes la dirigente Miriam Arbert y Hugo Colaone, ex preso de la dictadura y Secretario Gral. del Movimiento Peronista Autentico. En un desayuno y luego un almuerzo se llevo la solidaridad de muchos argentinos y se charló sobre politica nacional, provincial peronismo y feminismo, enmarcado “en el triunfo popular de Alberto y Cristina”, como destacaron. Sala envió un saludo a Mayra Mendoza y al colectivo Memoria, verdad y justicia, motor de la recuperación del sitio Pozo de Quilmes.