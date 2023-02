Así lo afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, durante una entrevista en Futurock, reportaje en el que destacó, enviando un mensaje para toda la política que Cristina Fernández de Kirchner es la que más votos tiene en una contienda electoral. Y calificó a la “Política” como herramienta de transformación.

Periodista: ¿Al margen de la idea de la proscripción que ha quedado clara en un sector del FdT que Cristina Fernández está proscripta para estas elecciones, igual vos consideras que Cristina debería candidatearse?

Mayra: Yo creo que hay que pensar y repensar esto de ¨estar proscripta¨, hay una clara intención y evidencia del partido judicial de un sector del partido judicial que es el brazo ejecutor de la oposición en el país, el macrismo, también de una oposición de un modelo económico como el que el Peronismo y particularme Cristina lleva adelante.

Ese partido judicial es el que avala y representa los intereses de un grupo de empresarios de la especulación financiera, a los mismos empresarios que les permiten aumentar indebidamente las tarifas a empresas de telecomunicaciones y obviamente eso beneficia a ciertos sectores que van en contra de los intereses del Pueblo y la mayoría que es lo que representa Cristina y ese partido judicial es el que no permite al Pueblo que elija democráticamente a sus candidatos, en este caso a Cristina. Entonces no es que Cristina está proscripta o que el Pueblo no quiere sino que donde tenemos que hacer foco es en la vulneración a nuestros Derechos y a la Democracia que hace el Partido Judicial limitando la posibilidad de elegir a Cristina como candidata.

Esto me parece que hay que hacer énfasis y poner el foco en ese lugar. No lo digo yo por mi opinión personal sino que respecto a la representación que tiene Cristina en la mayoría de la gente y así lo indica cualquier medición que uno haga, no sólo en el Conurbano sino de punta a punta del país, es la dirigenta que más caudal electoral tiene, triplica a cualquier otro candidato del oficialismo y de la oposición. Me parece que ahí está el tema: es la que más representa, acompañamiento tiene, es la que mayor caudal electoral tiene y el partido Judicial no quiere que se presente a elecciones. Eso habla por sí solo, de lo que quieren y lo que están buscando porque el futuro de la Argentina es con Cristina.

Periodista: Te lo pregunto porque son 2 escenarios diferentes. Uno es el contexto en el que se da esta elección general o, en principio las PASO y el otro, es que si aún así, en este contexto general, consideras que la Candidata debería ser Cristina porque vos decís que el futuro es con Cristina pero no me queda claro si en este contexto crees que, de todas formas, debería intentarse.

Mayra: Mirá yo siempre voy a pensar que es con Cristina y con Cristina Presidenta.

El tema no es únicamente los nombres o las candidaturas sino los modelos, los proyectos que te llevan adelante. Cristina ha planteado en la Argentina en el 2007, 2011 con el 55% de los votos un modelo y un proyecto de país claro y lo llevo adelante de p a pa durante la gestión e hizo más de lo que dijo y lo que hoy necesitamos es volver a tener eso, volver a tener proyección, planificación, volver a poder discutir las políticas públicas y el alcance que tienen a sus destinatarios. Eso es lo que, al menos una tiene expectativas en la conformación de esta mesa política de la que tanto se habla en estos días y en lo que personalmente creo que es un ámbito, una reunión que no debería ser noticia porque debería haberse convocado hace tiempo. El presidente del Partido Justicialista que es el Presidente de la Nación debería haberla convocado no en año electoral y para armar una estrategia electoral porque la verdad es que si no hay un seguimiento y una evaluación de la gestión todos los días, no sirve una estrategia electoral. No tenemos que caer en ese lugar de pensar el mejor lema, los colores, el mejor marketing y los candidatos estereotipados, eso no es el Peronismo. El Peronismo tiene que ver con poder representar los problemas, las dolencias que tiene nuestro Pueblo y trabajar para resolverlo. Esa es la expectativa que una tiene . Igual hablando del escenario electoral de este año no quiero dejar pasar algo porque anoche hablaba con María Luz Alonso, compañera de la Pampa sobre lo que sucedió ayer, lo que inauguró de alguna manera el escenario electoral de este año que fue la interna de JxC en el día de ayer y me parecen 2 datos súper importantes: una es que esas apuestas que había hecho JxC, el PRO dentro de JxC, salió todo mal porque ganaron los radicales en esa provincia habiendo ido toda la plana mayor del PRO. Primer dato es el Macrismo y los candidatos de Rodríguez Larreta en el primer escenario electoral de una interna han perdido.

Periodista: Un poco contenta te puso…

Mayra: No, yo valoro la política, creo que es “la” herramienta de transformación, y no me gusta que se banalice o se utilice la política, que es una vocación y un trabajo enorme, para que sea una aventura en la vida de algunos y nada más. Eso es lo que lleva adelante el PRO, que tiene que ver con empresarios que se cansaron de su actividad privada, van a lo público, vuelven a lo privado, no se sabe bien qué representan. Nosotros, algunos desde el centro de estudiantes, otros desde familia y cuna, desde algún lugar sentimos esta vocación y este sentimiento de trabajar por los otros, por las otras, y es obviamente desde el peronismo y el kirchnerismo. Lo digo desde ese lugar. Creo que la UCR es un partido centenario que considero que hace años ha girado en sentido a contramano de lo que siempre ha planteado, de su tronco histórico, pero no dejo de reconocer que tienen comité en todas las provincias, en todos los puntos del país, hay militancia, y eso vale la pena reconocerlo.

Hay otro dato de La Pampa que no me parece menor y es para destacar, y todos tenemos que prestar atención, que es la baja participación que hubo en esta interna. Si bien había condiciones climáticas que obviamente afectan a la participación, y era una interna, no es obligatoria, pero un padrón habilitado de más de 280 mil, muy poquitos electores, menos del 10% o el 10%. Me parece que esto habla de un síntoma, un momento que estamos viviendo, que los dirigentes políticos tenemos que ver. Porque además de que hubo baja participación en esa interna, el 10% de los que fueron a votar votaron en blanco en una interna que no es obligatoria. Entonces, como dice Cristina, creo que esto tiene que ver con esa insatisfacción democrática que ella ha planteado. Todos tenemos que tomar conciencia y ver qué hacemos.

Periodista: la semana pasada hubo una cena en Olivos con intendentes de la primera y tercera sección electoral, ¿fuiste invitada?

Mayra: sí, no pude ir, yo estuve la semana anterior en Merlo y sabía que la charla venía en el mismo sentido, pero bueno estuvieron ahí los compañeros intendentes y compañeras intendentas. No hubo temas relevantes de gestión, que es lo que a mí más me interesa, necesito después de este tipo de reuniones, volver al distrito y poder contarles a mis vecinos y vecinas alguna novedad, algo que sea bueno para sus vidas o que nos permita pasito a pasito seguir transformando la realidad de este distrito. No participé en esa reunión, pero sí estuve en otras. Igual por lo que sé no hubo temas de gestión relevantes.

Periodista: al parecer, tampoco se va a discutir la gestión en la mesa del FdT que se va a reunir el jueves, ¿no se discute la gestión en el FdT?

Mayra: Creo que no tiene que haber o crearse ahora y anunciarse que hay una mesa política, digo, sin gestión no hay política y sin política no hay gestión, se necesita esa simbiosis para poder tener buenos resultados. Entonces, esto tendría que ser permanente, no tiene que ser noticia que el presidente hable con un ministro porque yo creo que todos los días debe hablar con todos los ministros para saber cómo venimos. Obviamente que la evaluación de la gestión tiene que ser permanente y tiene que haber un seguimiento. Creo que corremos un poco de eje las cosas y vamos normalizando situaciones que distan mucho de ser lo que hay que hacer. Todos sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que trabajar coherentemente por lo que nos han votado. Tenemos que honrar la voluntad del pueblo argentino que en diciembre de 2019 votó a Alberto Fernández presidente y Cristina Fernández vicepresidenta y votó y eligió una plataforma de gobierno, un contrato electoral para nosotros, que es un gran desafío poder cumplir, porque nos ha tocado una situación muy adversa de pandemia, una situación internacional donde se va a cumplir un año de una guerra que nadie tenía prevista, diferentes situaciones que complican. Tenemos pendiente recuperar el salario, nuestros trabajadores vienen perdiendo desde el macrismo. Teníamos, y lo voy a decir en dólares lamentablemente, casi 600 dólares de salario con Cristina, 580, cuando terminó su mandato, y hoy tenemos menos de la mitad. Y es cierto que se recuperan puestos de trabajo, pero no se recupera el salario. Tenemos que recuperar el poder adquisitivo, que es el desafío que tenemos, y trabajar para poder eliminar el veneno más grande que tiene nuestra economía que es la inflación.

Periodista: Mayra, en función de esto que decías, creo recordar que la última vez que hablamos vos nos decías que este gobierno no es el modelo de Cristina Fernández, ¿cómo se piensa hoy en candidaturas si los proyectos son distintos?

Mayra: Creo que hay modelos que hablan por sí, por sus características. Podés tener modelos neoliberales, modelos justicialistas y modelos como el actual, que podemos decir desarrollista, pero que tiene que ver con la necesidad de poder tener mejores salarios, además de la generación de empleo, y poder tener medida de redistribución. Que la Argentina está creciendo nadie lo duda, que se genera trabajo nadie duda, pero hay una concentración de esa riqueza y de esa ganancia que estamos generando todos. Me parece que de eso se trata la puja entre modelos. Nosotros podemos tener nuevas propuestas para lo que creemos que necesita la Argentina, Máximo Kirchner lo ha planteado en varias oportunidades en distintas entrevistas o encuentros, justamente ayer estuvo Máximo en Chascomús, en un encuentro que hicimos desde La Cámpora con todos los secundarios de la provincia de Buenos Aires, y hablaba de esto, del modelo de país, que ya llevamos adelante en 2003 cuando Néstor asumió la presidencia. En aquel momento realmente estábamos en el infierno y de esa situación se salió, y se salió con decisión política, se salió dando las peleas que hay que dar, diciéndole chau al FMI, pero primero cumpliendo con la deuda interna que había en nuestro país. Y hoy tenemos el mismo desafío. Para adelante hay un horizonte, pero hay que dar las discusiones que hay que dar, por ejemplo, la discusión de la empresa del litio planteaba ayer Máximo, la necesidad de pensar estratégicamente el desarrollo de nuestro país. Todo eso para adelante se puede plantear, pero hay una base que tiene que ver con la dignidad de los argentinos que no se negocia y que hoy todavía estamos en ese desafío.