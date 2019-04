El legislador provincial aún en CAMBIEMOS, Fernando ‘Petiso Pérez, emitió un duro y caliente comunicado contra el mismo sector polìtico que todavìa lo sigue conteniendo en la Càmara de Diputados, empezando a mostrar sus ganas de pegar el salto en momentos donde los números no le dan bien al oficialismo. El radical quilmeño sostuvo que “un vicepresidente radical no tapa el debate de fondo, que no es otro que la discusión de un proyecto de país. Argentina enfrenta sus peores indicadores de fuerte endeudamiento externo e inestabilidad monetaria. Pensar que esa situación, que muchos de quienes propiciamos la construcción y crecimiento de CAMBIEMOS entendemos el verdadero problema a resolver, se apaga o resuelve sumando a la UCR a una eventual fórmula de gobierno”. Pérez viene participando junto al gremialista ‘Mata’ Rodríguez en su intento de aterrizar en Alternativa Federal, ya que estuvieron pegados en sus dos últimas presentaciones públicas en Quilmes, una de ellas en el aterrizaje de Miguel Angel Pichetto en la Ribera.