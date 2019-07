El radical hoy lavagnista, Fernando Pérez Gresia, no gana para sustos: A la incertidumbre y dolor de cabeza que le viene generando la no aparición de su lista entre las oficializadas, cosa que se es-taba definiendo al cierre de esta edición, se le sumó el robo de su vehículo el pasado lunes después de una reunión en el Rotary de Solano. Al salir de lencuentro, el petiso advirtió algo raro en su automóvil, y al acercarse comprobó del robo de dos se sus ruedas (la delantera derecha y la trasera izquierda). Habìan pasado las 23 horas, y entre las llamadas por “la aparición con vida de su lista”, cosa que tanto radicales y Di Giuseppe esperaban ansiosos que suceda y no busque victimizarse, y estos problemas domésticos, el lunes se convirtió en negro para Pérez. Para colmo tuvo que venir su mujer con una rueda extra y así poder regresar a su coqueto semipiso de Quilmes Centro.