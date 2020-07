El Secretario General de la Federación de Empleados y Obreros Papeleros, Cartón y Químicos de la Republica Argentina, José Ramon Luque, conjuntamente con el Consejo Ejecutivo, se notificaron durante la jornada del contagio positivo de COVID-19 de un importante numero de trabajadores papeleros en la empresa ex Zucamor, hoy perteneciente a la empresa ARCOR. Un adelanto periodístico de El Suburbano.

En rigor de esta situación, se decidió parar la fábrica con retención de tareas, activando los protocolos oportunamente establecidos que constan de los siguientes pasos:

1- Comunicar rápidamente a las autoridades locales y/o provinciales que corresponde según la ubicación del establecimiento.

2- Conformar un listado detallado de los casos confirmados positivos de COVID-19.

3- Conformar e informar un listado de las personas con quienes mantuvieron contacto estrecho las personas que dieron positivo COVID-19.

4- Aislar en cuarentena a los casos positivos durante un periodo de 14 días.

El Secretario General aseguro que “exigimos a las empresas, cumplir con los protocolos en tiempo de pandemia, garantizando así el bienestar de los trabajadores con los cuidados sanitarios en los puestos laborales. Porque sin trabajadores no hay producción. Es mejor estar parado un día más, para poder cumplir con todos los requisitos de salubridad en estos momentos, que estar parados varias semanas por priorizar la producción y no tener en cuenta que puede haber rebrote con contagios masivos”

Por último, el restablecimiento de la producción será posible solo por profesionales epidemiólogos, sanitaristas e infectólogos más los técnicos en seguridad e higiene, con control de la representación interna del personal y conducción local. Para dar tranquilidad y evidencia que se esta cuidando la vida de todos los trabajadores papeleros.

“Defendemos la salud y la vida de los trabajadores, su familia y de la comunidad que los rodea. Sin vida no hay trabajo”, señalaron desde el gremio.