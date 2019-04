El diputado provincial, hoy con un pie y medio afuera de Cambiemos, el radical Fernando Pérez Gresia Jr, junto a allegados de su espacio empezaron hace días a cuestionar duramente la figura del dirigente Martìn Losuteau; sin embargo en las últimas horas hay quienes mas se animaron a hacerlo abiertamente en las redes, temiendo quedarse sin red para poder jugar dentro del peronismo de Alternativa Federal, tal como imaginan su esquema futuro.

“El temor de los apresurados”, como ya denominan en La Plata a esta situaciòn donde un grupo de adelantados presurosos que pegaron el salto de Cambiemos, con el “enano” Pèrez como uno de sus integrantes, se mantienen en un tibio espacio a la espera de definiciones concretas que por ahora no aparecen; y este sector -recordemos- sostenìa que Martín Losteau, un joven dirigente radical con muy imagen, era el “paraguas perfecto” para seguir teniendo aire.

Sin embargo, pareciera ser que el ex embajador en EEUU y ex ministro kirchnerista, está definiendo su futuro polìtico: si sigue jugando en el espacio oficialista o se va con el peronismo alternativo lavagnista, por lo que ese enojo en off, poco a poco allegados el “enano” Pèrez lo empiezan a manifestar con mensajes hacia afuera, como el tuit de la mañana de este mièrcoles de uno de sus principales asesores polìticos, el dos veces ex concejal quilmeño, Mario Sahagùn.