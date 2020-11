En esta realidad tan compleja donde todo es incertidumbre, a la espera de una vacuna que nos libere del claustro sanitizante; si podemos afirmar, y con total seguridad, que el trabajo dignifica.

Aseverada esta afirmación, ya como verdad de Perogrullo, es que me surge una idéntica afirmación para con la vida del ser humano dada en la necesidad y el derecho a ser digno, por cuanto a trabajar. Está claro entonces, y a muy grandes rasgos a fin de poder establecer un concepto enunciativo y no su desarrollo general, la asistencia, hoy evidenciada en planes y programa sociales, que focalizan en el ciudadano sin recursos, sin salud, sin vivienda, sin estudio, pero por sobre todas las cosas sin trabajo; no tienen el eje en, por lo menos a nuestro entender, la Producción.

Otra afirmación escuchada y dicha por todos es que sin empresa no hay trabajo, o sin empleador no hay trabajador. Afirmación que busca concientizar la necesidad de apoyar a las Pymes como fuentes directas en la generación de empleo.

Sobre estos últimos dos conceptos busco direccionar todos los recursos del Estado que asignados bajo una nueva óptica otorgarían mayor rédito a la economía interna, reactivando rápidamente el consumo, con un incremento exponencial en la generación de empleo y una transformación paulatina de asistencialismo a trabajo genuino que restituida la ansiada dignidad perdida, en virtud de la falta de empleo.

Concentrada la organización de los Planes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; bajo la temática de producir nuevos puestos de trabajo como PET (Programa de Producción, Empleo y Trabajo) se redireccionarían los Planes Asistenciales en cabeza de los empleadores que generen nuevos puestos de trabajo. Así el monto asignado al Plan Asistencial se otorgaría directamente como parte del sueldo, y la diferencia, a fin de completar la jornada laboral en función de la categoría y su valor preestablecido por el CCT, seria conformado por el empleador. A su vez, este nuevo puesto de trabajo contaría con una quita del 100% de las cargas laborales, las cuales se irían incorporando gradualmente en obligación para el empleador luego del primer año de antigüedad. Es así que cada plan sería un trabajo efectivo. Cada empleador seria subsidiado en una parte del sueldo asignado por dicho plan, además de ser asistido con la quita de las cargas sociales dentro del primer año de trabajo. La cantidad de personal a incorporar no tendría límites y seria organizado por la Autoridad de Aplicación conjuntamente con la Asociación Gremial del rubro.

Ambas partes en el contrato laboral tendrán el derecho de rechazar el vínculo. Así el trabajador podrá optar por no depender de ese empleador, como el empleador podrá optar de no contar con ese trabajador sin causales para ello, intentando, el presente mecanismo, evitar los abusos de uno y otro sobre la facilidad de encontrar empleo y/o obtener mano de obra. Obviamente másallá de los controles provenientes de los organismos vinculados a ello.

Esta reconversión de un sistema a otro, daría una visión distinta al asistencialismo del Estado direccionandolo a un nuevo mecanismo de generación de empleo efectivo, focalizando en la dignificación del ciudadano que engendra su trabajo además de incrementar su ingreso que conlleva a la reactivación del consumo.

Todos los empleadores pasarían a incrementar sus nóminas, elevando su productividad en virtud del aumento en la fuerza de trabajo con un claro mensaje de apoyo y acompañamiento del Estado en ello, redistribuyendo el costo impositivo que hoy se vuelca en la asistencia para con la dignidad de un trabajo genuino.

Todos los ciudadanos hoy incorporados al sistema de manera informal pasarían a tener un trabajo efectivo, incrementando su ingreso, reinsertados en el sistema de seguridad social y, por sobre todas las cosas, volviendo a la esencia del hombre y su dignidad como fruto del esfuerzo propio en el trabajo genuino.