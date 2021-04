Salió el libro de Macri, el libro de Vidal, y en las próximas semanas también saldrá a luz el libro de Martiniano que se lamará “Un futuro con futuro, Justo y Verde.

Este medio supo que el ex intendente quilmeño, Martiniano Molina, tiene en la gatera un nuevo libro para presentar en sociedad -no de cocina esta vez, ya que tiene seis libros editados anteriormente-. En este, detallará cuestiones de politícas ambientales, con una suerte proyecto de vida y social “más verde, natural y sostenible”, y el ex Intendente de Quilmes hace eje en varios puntos de cara al futuro, como la “Erradicación de la Pobreza”, “La Generación de Riqueza”, y “La sostenibilidad ambiental, social y económica”. Sostiene que sin estas cosas “no habrá futuro. Y agrega: “Hay una esperanza. Y està en nuestras manos”.

Cabe recordar que desde hace algunas semanas, Molina se sumó al equipo de Rodríguez Larreta en CABA, y está a cargo del ambicioso proyecto gastronómico que se lleva adelante en el Mercado de Liniers, siendo asesor en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación inicial estaba prevista para el 22 de este mes, pero se especula que con las nuevas reglas y protocolos podría demorarse unos días.