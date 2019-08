A medida que pasan los días y se acercan los comicios para elegir la Comisión Directiva que conducirá los destinos de Quilmes Atlético Club en los próximos 3 años, surgen nuevas complicaciones para la Lista Azul.

Federico Sala, socio y periodista de la institución, denunció que Carlos Palermo (candidato a vocal 1°) lo prepoteó vía WhatsApp. “Te digo una sola cosa, no te olvides que podemos ganar. Después del lunes no te quejes ni llores” comenzó. Ante la respuesta del jóven diciéndole que no lo amenace le respondió “No te amenazo, sólo te advierto”.

Esta grave denuncia se suma a las ya existentes sobre falsificación de firmas para completar la lista y a la incompatibilidad de cargos (el candidato a Secretario de Fútbol, Fernando Casanello -hijo del ex intendente de Quilmes durante la dictadura, Julio Casanello- tiene como. actividad privada la representación de jugadores).

Ante estos problemas, muchos integrantes de la Lista ya mostraron su malestar con Palermo (cabecilla de la agrupación) y anunciaron su intención de no presentarse a votar el domingo.

En la vereda de enfrente, la Lista Negra que lleva como candidato a Christian Sterli sumó los apoyos formales de la Agrupación Celeste y Rojo Punzó, de la “Juventud Cervecera” y la “27 de Noviembre”.