La primera carta está echada. El presidente Alberto Fernández hizo un gesto a los gobernadores incluyendo en el temario que el Congreso debe tratar durante las sesiones extraordinarias el proyecto para suspender las PASO. Guiño que los propios solicitantes que reclamaron la pasada semana en La Rioja deberán conseguir los votos necesarios para su aprobación. Algo que a muchos no los convence, sean oficialistas u opositores. El rol de los intendentes de la región.

Veintiuno de los 24 gobernadores quieren la suspensión de las PASO. Sin embargo, las conversaciones en el Congreso no arrancarán sino hasta los primeros días de febrero, es decir a partir de la próxima semana.

Antes de que comience el debate tanto desde el Frente de Todos como en algunos opositores de Juntos por el Cambio la idea es rechazarla, especialmente en el PRO y la Coalición Cívica. También, en algunos radicales.

El argumento para suspender las PASO es que presenta un enorme gasto económico la logística electoral, en un contexto de profunda crisis económica, y la necesidad de evitar aglomeraciones y circulación masiva de gente en el momento de la votación para no dificultar el escenario sanitario.

En diálogo con Página 12, el gobernador Axel Kicillof aclaró que “no es prioritario” para su gestión: “Es un debate que para mí no depende ni del tema costos ni de la conveniencia política, básicamente hay una ley y un tema epidemiológico”, afirmó.

También admitió que sería difícil derogarlas porque en territorio Bonaerense hay una ley propia de PASO y el oficialismo no tiene mayoría en las Cámaras: “Necesariamente la discusión involucra a la oposición”, selló.

Algo similar opina el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Por lo que las autoridades que gobiernan el territorio en el que se encuentra el 40 por ciento del electorado del país no tendrían grandes problemas en afrontar una elección PASO.

Al ser consultado por colegas de Radio Provincia, el intendente de Berazategui Juan José Mussi no dudó un instante en afirmar que “es-peraría una semana más para decidir, pero con estos datos epide-miológicos no las haría. Lo digo como médico”.

Frase que rebotó en varios despachos provinciales y principalmente de sus pares de la Región. Intendentes que en privado coinciden con el histórico mandatario berazateguense pero que no se atreven ni a pensarlo públicamente.

En tanto, otros intendentes como la quilmeña Mayra Mendoza se la ve más acercada al posicionamiento del gobernador Axel Kicillof, quien remarcó que no es “prioridad”. Y que están abocados a la Gestión y al desarrollo de la pandemia mundial, y no a estar pensando en intereses electorales.

Lo cierto que al igual de la búsqueda de la caducidad de la Ley que limita la renovación de mandatos de los jefes comunales Bonaerenses, las cartas para eliminar este 2021 las elecciones PASO están echadas, sólo resta conseguir el número para derogar la ley que las ampara.