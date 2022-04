Las figuras que sostuvieron la palabra desde el escenario (Mariel Fernández; Cholo Ancona; Colo Cubría; Ceci Barros; Leo Grosso; Alex Roig; Juan Manuel Abal Medina) expresan una mezcla inédita y potente para una fuerza popular: una intendenta del Conurbano que surgió de la construcción barrial; un diputado nacional (uno de los más jóvenes en al historia de Congreso) emergente de la lucha contra la violencia institucional que levanta las banderas de la diversidad sexual; una piba de los barrios más humildes de CABA que se transforma en militante feminista y termina siendo candidata a diputada y responsable nacional de organización de su fuerza politica; un ex jefe de Gabinete de los años kirchneristas; un sociólogo francés que hoy dirige el INAES; una mujer de provincias que termina siendo diputada provincial y codirige al Movimiento en la provincia más numerosa del país; un militante que viene de los pequeños grupos que resistieron en los noventa y fundaron el movimiento piquetero.

9) Por último, no puedo dejar de subrayar el compromiso auténtico y sentido con las y los últimos de los últimos de la fila que se expresó tanto en las palabras de Mariel como de Emilio.

No es común (sobre todo cuando no hay cámaras de televisión) escuchar que dirigentes se dirijan con tanto amor hacia quienes más sufren en esta sociedad. Mariel citando a Yenny y el trabajo que implicó obras para evitar nuevas inundaciones en Moreno. Pérsico nombrando a quienes fueron asesinados y a quienes hoy permanecen en las cárceles no por motivos "políticos", sino por ser pobres? Y en la pobreza, sumergirse en las adicciones o resolver sus vidas por medio del delito.